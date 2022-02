Alexia Rivas se ha convertido en la auténtica protagonista de ‘Viernes deluxe’ después de haber estado en el punto de mira por su gran amistad con Omar Sánchez. La periodista se sinceraba frente a Jorge Javier Vázquez y reconocía que no lo estaba pasando bien a raíz de los comentarios que la ponen «como la tercera en discordia» en la relación de Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ se enfrentaba a su noche más tensa puesto que también se encontraba en plató María Patiño. Sin embargo, la presentadora de ‘Socialité’ desapareció durante la entrevista de la que fuera reportera de su programa. ¿Hubo veto a la periodista?

María Patiño se convirtió en una de las grandes protagonistas de ‘Viernes deluxe’ gracias a sus chascarrillos durante la primera intervención de la noche, la de Jorge Sanz, y la última (Víctor Sandoval). Sin embargo, su desaparición durante la entrevista de Alexia Rivas llamó la atención de los espectadores, quienes corrieron a especular a través de las redes sociales sobre un posible veto de la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ a la periodista. Además, otros usuarios aseguraron que el motivo que había detrás de su marcha del plató tras la entrevista del actor era que María Patiño no quiso conceder la oportunidad a la periodista de buscar el enfrentamiento con ella y darle un recorrido y minutos de televisión a lo largo de la semana para tratar este tema en su programa.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Según ha podido saber SEMANA de fuentes de Telecinco, no ha habido veto. «Ha sido decisión del programa que Patiño no estuviera en la entrevista a Alexia”, nos cuentan, aunque no nos han sabido ofrecer los motivos de esta decisión. Cabe recordar que es completamente habitual observar un intercambio de colaborares entre las distintas entrevistas.

Está claro que la participación de Patiño en esta entrevista hubiera dado juego y hubiera terminado casi seguro con, al menos, un pique entre ambas. La relación de las periodistas siempre ha sido muy tirante y en el pasado, cuando Alexia se marchó de ‘Socialité’ tras el escándalo Alfonso Merlos y el tratamiento que desde el programa hicieron del tema y de su propia persona, se dedicaron grandes reproches entre ambas.

Alexia Rivas se defiende de los ataques por su amistad con Omar Sánchez

Alexia Rivas está dolida con Anabel Pantoja y sus comentarios sobre la amistad que mantiene con Omar Sánchez. «Tiene un doble discurso que a mí no me ha gustado. Así se lo he hecho saber a través de Omar. No sé si se lo habrá dicho», ha afirmado la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ durante su entrevista en ‘Viernes Deluxe’. La periodista ha sido muy clara y ha confirmado que el canario quiere volver con la sobrina de Isabel Pantoja, algo que ella misma sabe. «Yo siempre le hablo a Omar bien de Anabel, pero si algo me parece mal de ella se lo digo. Nunca he intentado meter mierda», comentaba y reconocía que sabía de la separación de la pareja desde antes de que esta se hiciera pública. «Podría contar muchas cosas y no las estoy contando», aseveraba.