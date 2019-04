María Patiño, “decepcionada” con Carmen Borrego, se echa a las Campos encima

María Patiño no guarda un buen recuerdo de Carmen Borrego como concursante de ‘Sálvame Okupa’, pero quizá eso sea lo de menos. Más le ha afectado lo que ha sucedido tras el reality, lo que le ha “decepcionado” de su excompañera de trabajo. Su actitud ha terminado por desencantar a la periodista y esta no ha querido quedarse callada, a sabiendas que su reproche en público le traería más de un problema con el clan Campos.

Carmen Borrego, atacada y cuestionada por sus compañeros

Carmen Borrego, protagonista de ‘Sálvame Okupa’

A Carmen Borrego no le ha hecho falta estar en la final del reality ni tan siquiera meterse de lleno en una aventura de semanas o meses. A ella le ha bastado tres días para ser la que más juego ha dado en la casa, pero para María Patiño, no ha sido para bien, sino todo lo contrario.

Patiño se queja de su compañera

Patiño se ha quejado de que Carmen Borrego haya sido un foco de negatividad en la casa, porque se quejaba desde el primer momento de que había entrado enferma, con fiebre, que estaba cansada, que la situación le sobrepasaba y no participó en las pruebas. Tras su salida, la situación ha sido aún peor.

El tartazo que terminó con su concurso

Aunque en un primer momento podría ser un gesto divertido para la audiencia, Carmen Borrego vivió el tartazo de payasín como una ofensa y una “crueldad”. Le dio en el peor sitio donde podía suceder, en la parte trasera de su rostro donde aún tiene los puntos de su última operación estética. Además, el golpe le dejó la mandíbula y el cuello tocados y por eso tuvo que ir corriendo al hospital nada más ser expulsada.

Una semana de reposo absoluto

Eso es lo que decía el parte médico que Carmen Borrego hizo llegar a la cúpula de ‘Sálvame’ para justificar su ausencia en el plató. Eso sí, no han sido tantos días y el revuelo ha estallado cuando Kiko Hernández ha afirmado que ella ha sido vista en Santander con su marido.

María Patiño estalla ante las evidencias

“Sigo pensando lo que dije el sábado. Considero que ese tartazo le hizo daño porque así lo percibí y así lo defiendo”, comienza a hablar Patiño, para después rematar la frase con un dardo envenenado: “Pase lo que pase, me hable o no Carmen Borrego, eso es una cosa y otra es considerar que es un acto de crueldad hecho con finalidad de hacer daño u humillar, y eso no lo comparto”.

María Patiño se va calentando por momentos

“Y en caliente puedo entender que estés dolorida y lo pienses, porque estaba metida en un bucle de negatividad, pero el domingo lo seguía pensando y a partir de aquí, Carmen Borrego, me has decepcionado muchísimo como compañera y como persona”, sentenciaba María Patiño.

No ha querido llamarla para ver cómo está

Su relación se ha enfriado tanto, hasta el punto en el que María Patiño muestra indiferencia sobre cómo puede estar Carmen Borrego tras su paso por el hospital, aunque después se marchase de vacaciones. “A mí no me sale de dentro llamarla y más sabiendo que no has tenido un gracias hacia nadie, no coges el teléfono a algunas personas que te quieres y te han defendido… No es justo”.

Terelu trata de defender a su hermana

En medio de este trajín y con Carmen Borrego en la diana de las críticas, Terelu Campos contactó en directo desde Málaga para tratar de defender a su hermana. Le fue complicado, casi imposible, porque no ha podido hablar con ella y no sabe si ciertamente se ha ido de vacaciones a Santander como asegura Kiko Hernández, por lo que no se moja.

Sálvame le ha declarado la guerra a Carmen Borrego

La salida de Carmen Borrego del equipo de Sálvame ha sentado muy mal a sus compañeros, no tanto por el hecho de dejar de colaborar con ellos sino por las formas y la justificación. Desde ese día, las críticas hacia ella por parte del equipo han sido diarias, duras y, en ocasiones, injustificadas.