María Patiño ha compartido con sus seguidores que hace justo seis años vivió uno de los momentos más importantes de su carrera, su llegada a ‘Sálvame’

María Patiño está de enhorabuena. La exitosa periodista hace exactamente seis años aterrizó en ‘Sálvame‘, una aventura televisiva que le ha valido para extender su currículum y para además ejercer como presentadora en ‘Sábado Deluxe’. Aunque es cierto que su colaboración no solo le ha traído alegrías y que en más de una ocasión ha acabado hecha un mar de lágrimas, nadie duda de que a nivel profesional este puesto ha permitido que la audiencia la conozca mucho más. De hecho, después de participar en el programa vespertino de forma diaria, María Patiño también se ha convertido en un referente y atractivo para muchas marcas, pues cada vez son más empresas, tiendas o firmas las que confían en ella para que muestre sus productos en sus redes sociales.

Este día está tan marcado en su calendario que incluso la mismísima María Patiño ha compartido este histórico día con sus seguidores. A pesar de que no ha dado más detalles ni recordado a fondo cómo fue su llegada al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, quien sí pudo ver su estreno sabe que su aterrizaje fue mágico. La gallega hizo su aparición estelar un 16 de octubre de 2014 después de que una voz en off dijera de ella que era el fichaje estrella del otoño, no obstante, no bajó por las escaleras para desvelar su identidad. Ni mucho menos. Patiño apareció en una caja de un mago que acababa de hacer un número de ilusionismo que dejó boquiabierta a la audiencia.

Era un auténtico secreto quién era la nueva colaboradora de ‘Sálvame Diario’ hasta ese instante, sin embargo, cuando se descubrió que María era la nueva integrante del espacio todos sus compañeros se alegraron de que ella fuera la elegida. Tanto es así que incluso Jorge Javier de manera apresurada corrió a abrazarla, al igual que el resto de colaboradores que se mostraron muy cariñosos con la protagonista de ese día. Enfundada en una prenda de color amarillo y quizás retando a los que dicen que da mala suerte elegirlo, María hizo patente una vez más que su mayor suerte era su talento frente a las cámaras, hecho que se ha demostrado, ya que seis años más tarde continúa en la pequeña pantalla.