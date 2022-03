Después de que este lunes viera el capítulo 0 de ‘Sin perdón’, la serie documental sobre la otra historia de Isabel Pantoja que ella hubiese querido contar, Anabel Pantoja se ha enfrentado a un nuevo juego de ‘Sálvame‘. «El culpable». Así han llamado a este juego en el que iban apareciendo diferentes rostros conocidos por el pantallón y la sevillana tenía que decir si era «culpable» o no sobre el linchamiento a su tía, Isabel Pantoja, a lo largo de los años. Compañeros de programa, periodistas, miembros del clan Pantoja… por la pantalla han ido desfilando diferentes personas, convirtiéndose la mayoría de ellos en culpables. De hecho, tan solo ha salvado a las personas de su entorno, como es a la propia tonadillera o a Kiko Rivera y Agustín Pantoja. Sin embargo, no todos se han tomado muy bien que Anabel les tachara de culpables. Este ha sido el caso de María Patiño.

Anabel Pantoja se enfrenta a sus compañeras de trabajo en una tarde muy difícil para ella

Al volver de una publicidad, el nerviosismo ha tomado el control del plató de Telecinco. ¿El motivo? María Patiño había bloqueado a Anabel Pantoja de sus contactos en Whatsapp después de que la sevillana la tachara de culpable. A la colaboradora de televisión, que no se encontraba en el plató pero ha seguido de cerca el programa de esta tarde, no le habría sentado nada bien que la colocasen en el lado de los malos. Por este motivo, ha decidido bloquear a su compañera. A juzgar por su gesto, María Patiño debía de estar muy enfadada. No quiere mantener ninguna conversación con la sobrina de la tonadillera y por ello ha impedido de que Anabel se pusiera en contacto con ella.

María Patiño ha tomado esta drástica decisión después de que este lunes ambas colaboradoras protagonizaran un tenso encuentro. Después de que se emitiera el capítulo 0 de ‘Sin perdón’, Anabel estaba completamente destrozada y estalló contra la prensa. Por su parte, María Patiño se defendió y habló alto y claro: «Quería decir que como persona que me dedico a la información no me siento responsable de que la sociedad eleve como héroes a los deportistas que cometen delitos fiscales y que miren para otro lado y si hay alguien que ha hecho a Isabel Pantoja son sus propios hijos, hay un antes y un después con las declaraciones de Kiko Rivera y me consta que Isabel Pantoja no tiene relación con sus hijos porque no quiere que se sienten a contar lo que hablan con ella».

María Patiño y Anabel Pantoja protagonizaron un tenso encontronazo

Este bloqueo de Instagram llega después de que este lunes protagonizaran un tenso momento. Tras varios encontronazos, María Patiño le espetaba: «A mí no me levantes la voz que voy a terminar de hablar». Anabel le respondía: «Jamás me has visto aquí hablar mal ni contar intimidades de ella ni de mi familia». La ruptura final entre ella después de que María Patiño le diera clic al botón de bloquear.

La tarde más difícil de la sobrina de Isabel Pantoja

Pero no solo ha sido con María Patiño con quien ha vivido este tenso momento. Este martes también ha tenido una bronca con Gema López, por la que ha abandonado el plató de televisión e incluso ha amenazado con marcharse del programa. «La información que diste es falsa, ella no ha cambiado el testamento«, aseguraba Anabel después de tacharla también como «culpable». La periodista le ha preguntado «¿a qué fue al notario?» y Anabel no ha dudado en contestar: «¿A ti qué te importa?». Esta respuesta ha supuesto un fuerte choque entre ellas. «Si ella da una noticia, yo le desmiento y se me tiene que respetar igual que yo le respeto a ella. No lo ha hecho, lo sé por fuente directa, más claro no lo puedo decir», continuaba defendiéndose la influencer.

Tras este hecho, Anabel ha abandonado el plató de ‘Sálvame’ visiblemente enfadada. Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban o la propia Gema López han sido algunos de los compañeros que han salido tras ella. Sin embargo, Anabel estaba muy enfadada con lo que había ocurrido. «No aguanto esto más. A mí ni se me escucha, desde que he llegado a este programa cada vez que he hablado se han reído de un montón de cosas, solo se me escucha cuando es un tema de mi familia y si doy una información respetadme«, ha dicho.

