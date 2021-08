María del Monte, destrozada, ofrece sus primeras palabras tras el fallecimiento de su madre

La cruda realidad ha vuelto a golpear a María del Monte tras un tiempo especialmente complicado en el que ha acusado la muerte de importantes miembros de su familia. Este sábado fallecía su madre, Bibiana Algaba, a los 96 años, quien llevaba un tiempo delicada de salud. La cantante, muy afectada y de riguroso luto, ofrecía estas primeras palabras a la prensa antes de entrar al tanatorio.

«Estoy mal, pero me voy con la tranquilidad de que se ha ido tranquilita en casa y rodeada de amor como lo ha tenido siempre», ha asegurado a la prensa. Sin poder contener las lágrimas añadía lo siguiente: «Espero que me den fuerza todos». Asimismo se mostraba agradecida por las muestras de cariño que está recibiendo estos momentos. Esta última etapa de su vida ha sido tremendamente dolorosa. En abril de 2020 murió su hermano Antonio, a los 65 años, víctima de coronavirus. Un año después, en mayo de este 2021, fallecía su otro hermano, Juan Carlos, también a consecuencia de la pandemia.

María del Monte dice adiós a uno de los pilares de su vida. Ya había asegurado recientemente que consideraba un auténtico «regalo» tener a su lado a su madre por quien sentía un amor incondicional. En los últimos meses había confirmado que durante este último año tan duro no había sido capaz de decirle a su madre que habían fallecido sus hijos.

«Mi madre no sabe nada, Bertín. Él vivía con mi madre. Tiene 95 años, a veces se despista un poco. Le decimos que está en Madrid, que no se puede mover por la Covid. Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto. Me lo estoy comiendo. No me queda otra. Estoy cansada de que me diga la gente ‘tú eres fuerte'», afirmaba durante su intervención en el programa de Bertín Osborne ‘Mi casa es la tuya’.

Su etapa más dura

La cantante subrayaba que había pasado etapas complicadas en su vida, pero «como esta ninguna». Así recordaba uno de los recientes fallecimientos: «Lo de mi hermano ocurre a la una y media del mediodía y a las dos y media estaba sentada con mi madre comiendo. Prefiero comérmelo. No nos dieron ninguna explicación. Nos contaron que se había producido una perforación».

Cuando recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, la folclórica quiso mancar este sentido mensaje a sus seguidores: «Acabo de perder a mi segundo hermano por este maldito bicho. Era fuerte, alegre, cariñoso y de las personas más tiernas que me han rodeado. Aunque no le gustaba mostrarlo. A ver si ponemos de nuestra parte y conseguimos acabar con este maldito bicho que tanto sufrimiento nos está causando a todos».

María del Monte ha estado hasta el final al lado de su madre, muy pendiente de ella en todo momento, acompañándola en sus últimos días. «En los últimos meses ha vivido para cuidarla. Estaba malita desde hace mucho tiempo, llevábamos mucho tiempo preocupados por el estado de salud de su madre. Lo va a pasar mal, es ley de vida», aseguraba su amiga Toñi Moreno al enterarse de la noticia.