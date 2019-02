María Lapiedra la vuelve a liar: saca del anonimato a la exmujer de Gustavo

2 Agradecido con Sálvame

El programa decidió no mostrar la imagen de Toni porque querían seguir manteniendo el anonimato de ella. Emocionado y a punto de llorar, Gonzalo agradeció el programa el gesto: “Quiero reiterar lo mucho, mucho, que les quiero, voy a pelear por ellos siempre, por su tranquilidad y ahora mismo entiendo que no tengan esa tranquilidad que merecen… ojalá esto nos sirva para no seguir cometiendo errores, reiterando que el que más errores ha cometido, soy yo”.