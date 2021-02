Su entorno y hasta su propio marido cuestionan el último gesto de María José Campanario: «Le gusta meterse en fregado», explica su tía a SEMANA.

Aunque trata de llevar su vida en la más absoluta discreción, María José Campanario de vez en cuando nos sorprende con apariciones que siempre suscitan polémicas. Es lo que ha pasado recientemente después de que la mujer de Jesulín de Ubrique mandara una durísima carta a Belén Esteban, que no dudaba en responder. Finalmente, tras varios ataques, ambas han optado por dejar en manos de sus respectivos abogados esta guerra mediática.

Pero la cosa no queda aquí. Y es que la guerra continúa provocando numerosos titulares. Después de todo lo ocurrido, ahora María José Campanario no puede presumir de contar con el apoyo de toda su familia. SEMANA ha podido hablar con dos miembros de su familia, su prima Chari y su tía, Paca. Ambas han demostrado estar muy en desacuerdo con María José y así lo hacen saber en las páginas del nuevo número de esta revista, a la venta desde este miércoles.

La primera de ellas asegura a SEMANA la obsesión que María José Campanario tiene por Belén: «Aunque ella se haya casado con Jesulín, quiere parecerse a Belén y le tiene celos», declara rotunda. Sus palabras hacen ver la nula relación que tiene María José con su familia paterna, sentimiento que comparte precisamente con Paca, la tía de María José.

La familia de María José Campanario le da la espalda

Esta última también ha querido desvelar la animadversión que tiene la mujer de Jesulín por la colaboradora de ‘Sálvame’: «María José es muy dada a meterse en fregados. Tiene mucho genio y se mete siempre en camisas de once varas. A ella no le gustaría que le hicieran nada de eso que ha hecho. Belén estaba tranquila y no entiendo por qué lo ha hecho, pudiendo estar tranquila con su marido y sus hijos». Puedes leer toda la información en el nuevo número de SEMANA, desde este miércoles en tu quiosco más cercano.

Un miembro de su familia sí ha querido apoyar públicamente

Pero no solo ha recibido críticas por parte de algunos miembros de su familia. Otros han querido mostrarle su apoyo de manera pública, como su hermano Diego, que se desplazaba hace unos días a Arcos de la Frontera para visitarla en la casa en la que vive con el torero. Con este paso, confirma que siempre estará al lado de su hermana.

Aunque las dos protagonistas de esta historia han confirmado que dejarán de pronunciarse públicamente e incluso han puesto lo sucedido en manos de sus abogados, esta guerra sigue dando que hablar. Quien sí se pudo saber que estaba muy molesto con el cariz que había tomado todo esto es Jesulín y es que, según pudo saber SEMANA en exclusiva, el diestro se mostró muy molesto con su mujer, pues no entendía el motivo por el que había puesto a la familia en el ojo del huracán sin motivo alguno.