Por fin ha llegado el día más esperado. María José Campanario y Jesulín de Ubrique han sido padres de nuevo. A las 22:45 horas de este martes, el diestro y su mujer han dado la bienvenida a su bebé en el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera, apenas unas horas después de que ella fuese ingresada en este centro. Allí ha nacido su bebé. Se trata de un niño, tal y como ha adelantado el diario ‘ABC’. Es el tercer hijo de la pareja y el cuarto para el matador, que es también es padre de Andrea, fruto de su relación con Belén Esteban.

El pasado 7 de diciembre, el matrimonio anunció que la odontóloga estaba esperando un bebé. «Estamos esperando un bebé. Tengo que reconocer que ha sido toda una sorpresa, pero estamos muy felices», decía Campanario. Dos meses después, en febrero, se dio a conocer que el retoño era una niña. Algo que, en principio, no era lo que deseaba el andaluz. «Ya tengo dos chicas, pues me gustaría que viniera otro chico», confesaba entonces. Sin embargo, los pronósticos no han sido tal y como se esperaban. Felizmente para el diestro, el nuevo miembro de la familia es un varón. Un bebé que en un principio no buscaban, pero que les ha hecho recuperar la ilusión.

«Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14», reconocía Jesulín poco después de que él y su mujer anunciasen el embarazo de la catalana. Cabe recordar que el próximo 27 de julio la pareja celebrará sus 20 años de casados. Qué mejor regalo de aniversario de bodas que la llegada de su tercer hijo en común en plena madurez. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en el año 2002, por lo que el pequeño llega en un momento muy especial para ellos.

Desde que anunció el embarazo, Campanario se ha mantenido alejada del foco mediático. A sus 43 años y con una fibromialgia que arrastra desde hace 15 años, su embarazo ha sido de riesgo. Esto explica que los médicos le hayan aconsejado mantener reposo. En consecuencia, la de Barcelona ha permanecido mucho tiempo en casa. En contadas ocasiones ha salido de su domicilio, en Arcos de la Frontera, para cuidarse lo máximo posible y evitar contagiarse de covid, que ha sido uno de sus mayores temores. Cuando lo ha hecho ha sido de manera muy puntual, para hacer gestiones o acudir a la consulta del ginecólogo. En una de sus salidas al hospital de Jerez de la Frontera, SEMANA pudo captar las primeras imágenes de matrimonio después de meses sin aparecer públicamente.