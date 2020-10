La cantante vuelve a la música con un nuevo disco, ‘La vida a mi manera’, que sale a la venta el próximo 30 de octubre. María Jiménez nos cuenta todos los detalles del disco más esperado de su carrera.

María Jiménez no puede estar más feliz. La cantante ha presentado su nuevo disco, ‘La vida a mi manera’, que saldrá a la venta el próximo viernes 30 de octubre. Ella misma ha querido contar algunos detalles de este nuevo álbum, con el que vuelve a la música con más fuerza que nunca.

Este disco supone su vuelta a la música después de haber pasado por uno de los momentos más complicados de su vida cuando estuvo muy grave. El pasado 14 de julio, la cantante recibía la mejor de las noticias. Los médicos, por fin, le dieron luz verde, por lo que la artista pudo regresar a casa tras más de dos meses ingresada con pronóstico grave después de una obstrucción intestinal.

«Estoy muy contenta, muy feliz. Lo he cantado con muchas ganas. Me siento como un niño con zapatos. Mi manera de vida es libre y salvaje. No me quedo con ninguna espinita clavada en la vida», estas han sido algunas de las palabras que ha dado en una entrevista muy esperada a Europa Press después de los meses tan duros que pasó. María Jiménez asegura que lo único que no puede hacer es bailar, pero cantar sí.

Y tiene claro que cantar es lo único que va hacer ahora. «Ahora con el coronavirus no se puede actuar, así que voy a aprovechar el tiempo para hacer otro disco», asegura entre risas. Parece que tiene más ganas que nunca de seguir haciendo música y de que será lo que haga durante estos meses tan complicados que le impiden llevar su música de escenario en escenario.

¡Dale al play y no te pierdas la entrevista de María Jiménez!

María Jiménez ha querido hacer un llamamiento para apoyar la cultura. Y lo ha hecho haciendo públicas sus dudas sobre las restricciones en los teatros. «La cultura en este país importa muy poco por lo que veo. El Gobierno no está haciendo nada por los artistas. No va a sobrevivir la cultura si seguimos así, la gente necesita trabajar, componer, hacer un libro, hacer canciones… Fíjate si necesita la cultura», dice muy disgustada ante la gestión. «Miedo no hay que tenerla a nada, solo respeto», declara para animar a todos los españoles para acudir a los espectáculos.