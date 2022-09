Fue el pasado mes de marzo cuando María Jesús Ruiz se lanzó de lleno a su faceta como empresaria. La que fuera Miss España ha montado una tienda de ropa en su pueblo, Andújar, para poder estar cerca de sus hijas y «tener una vida más estable». A pesar de sus esfuerzos no ha conseguido que su empresa sea lo solvente que le gustaría. Las quejas de las clientas insatisfechas se suman en las plataformas digitales y estas han llegado a los medios de comunicación. Ante esta situación, la andaluza se ha defendido: «A lo mejor hay 10 clientas descontentas. Llevamos tres años trabajando y esto es mi comer. Yo pretendo hacerlo lo mejor del mundo».

«Abrí la tienda en noviembre. Destinado a la ruina no, lo siguiente, dados los tiempos que corren, pero nos va muy bien. Vendemos mucho por internet«, confesaba la modelo en una conversación con SEMANA. Cierto es que no le va mal, pero al parecer hay ciertas problemas con las devoluciones o los envíos que han hecho enfadar a algunas de sus clientas. Según ha podido saber la redacción de ‘Sálvame’, la tienda de ropa y complementos de María Jesús Ruiz y su novio Curro la web en la que ambos venden ropa y complementos tiene ciertas carencias: no hay buenas imágenes de los productos. Tampoco cuentan con una pasarela de pago virtual: “Es un quiero y no puedo donde se contenta con hacer directos en Instagram que luego se quedan en el muro”, señala José Noblejas.

María Jesús Ruiz responde a las quejas de las clientas de su tienda

La propia María Jesús ha explicado que la venta online de su tienda está habilitada cualquier día a cualquier hora y promete que los clientes pueden tener el producto deseado en tan solo 24 o 48 horas. Pero una clienta insatisfecha se ha puesto en contacto con el programa y ha reclamado una irregularidad. Hizo una compra por valor de 400 euros y no ha recibido el pedido a pesar de haber realizado el pago a través de Bizum.