La colaboradora de televisión acudía al plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ unas horas después de que se enterara de que había perdido la custodia de su hija. María Jesús se rompía al hablar de cómo había recibido la triste noticia.

María Jesús Ruiz no está pasando por su mejor momento. La colaboradora de televisión se enteraba hace unas horas de que perdía la custodia de su hija pequeña, la que nació fruto de su relación con Julio Ruz. Apenas unas horas después de enterarse del duro golpe, María Jesús entraba a trabajar en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, donde no pudo evitar romperse.

«Es uno de los peores días de mi vida, la verdad. Estoy bastante afectada. Es un poco delicado el tema…», empezaba diciendo, haciendo grandes esfuerzos para no romperse. Jesús Vázquez le ha dado paso para que fuera ella quien explicara qué había ocurrido: «Estábamos esperando… Hubo un fallo por la guardia y custodia de mi hija menor, que tiene tres años y medio, que desde que nació ha estado conmigo y con su hermana Alba. El juez ha dictado sentencia y el fallo dice que la guardia y custodia sería para el padre porque su madre trabaja fuera de la provincia», explica.

María Jesús Ruiz está destrozada: «Es algo que me ha partido el alma. Ahora se va a recurrir, hay que luchar para demostrar que no todo lo que se ha dicho es verdad. En estas cosas hay que mirar por el bienestar de ella siempre, pero de verdad que para mí es lo peor que me puede pasar. Siempre ha estado conmigo. A ver qué pasa…».

María Jesús no ha podido evitar las lágrimas al hablar del duro golpe

La colaboradora de televisión ahora continúa con una batalla judicial para que su hija siga con ella y su hermana: «Cuanto menos se hable en medios de comunicación, mejor, pero también te digo una cosa. No voy a parar de luchar y por más que me duela y el Tribunal Supremo está dando muchas custodias compartidas, la igualdad de padres y madres… yo estoy de acuerdo. Todos somos iguales y todos tenemos derechos. Por eso yo también defiendo el derecho de que todas las mujeres se desarrollen como profesionales e independientes. Que no tengamos que estar pendientes de una pensión para vivir la madre e hijo. Yo no quiero dinero, yo quiero que me dejen trabajar. Y como yo hay muchísimas mujeres que con hijos tienen que salir a trabajar cada día», explicaba entre lágrimas.

Ha querido seguir trabajando a pesar del mal rato

«No es justo, y quiero seguir trabajando en televisión, en el teatro y donde yo decida. Soy persona y madre, y no quiero perder la convivencia diaria con mi hija porque estoy trabajando, no me parece justo. Y perdona porque yo no me quería poner así, pero es que ahora mismo acabo de recibir el email y me ha partido el corazón».

Jesús Vázquez le ha preguntado si necesitaba salir del plató para recuperarse. María Jesús Ruiz le ha dicho que no, que se iba a recuperar: «No, tengo que seguir trabajando y hay que seguir con los tronos», decía refiriéndose a las personas que están buscando ahora el amor en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

En sus redes sociales ha preferido no hacer mención al momento tan duro que está viviendo. De hecho, ha seguido compartiendo Stories y publicaciones sobre compromisos profesionales. Este pasado jueves, sin ir más lejos, volvía al plató de ‘La Casa Fuerte 2’ para hablar de todo lo que ocurre en la casa.