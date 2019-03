María Jesús Ruiz se derrumba al encontrar un raro objeto en ‘GH Dúo’

María Jesús Ruiz no deja de protagonizar momentos dentro de la casa de ‘Gran Hermano Dúo’. Después de sus polémicas, entre las que están sus numerosas peleas con Antonio Tejado, la concursante acaba de vivir uno de los momentos más duros desde que entró en el ‘reality’.

Y es que lleva ya más de dos meses dentro de la casa, lo que le lleva a echar mucho de menos a sus hijas. Aunque las menciona de vez en cuando, María Jesús Ruiz no ha podido evitar emocionarse al encontrar dentro de la casa un objeto que le ha recordado a ellas, e incluso ha pedido quedárselo.

Todo ha ocurrido en el lavadero, cuando se encontraba haciendo la colada, María Jesús Ruiz se ha encontrado el tapón de un biberón, que precisamente era de la misma marca que usa ella para sus hijas. Se ha roto al verlo mientras decía: “¿De quién es esto? Un biberón, me lo quiero quedar”, declaraba emocionada.

María Jesús no podía parar de llorar y ha ido al confesionario para explicar lo ocurrido al súper. “Me he encontrado este tapón de un biberón, ¿me lo puedo quedar? Es que es igual que el de mis hijas. No sé de dónde ha salido, pero es de la marca que uso yo para los de mis hijas”, confesaba emocionada.

La concursante no sabía de dónde procedía el tapón de este biberón, pero se imagina que lo podrían haber tirado de fuera. “Me ha dado alegría, mi vida normal es entre chupetes, biberones y pañales”, explicaba. María Jesús Ruiz