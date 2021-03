En SEMANA hablamos con María Jesús Ruiz después de que se haya reinventado. De colaboradora de televisión ha pasado a regentar una tienda de ropa.

Reinventarse o morir en pandemia. A pesar de que muchos negocios en nuestro país se han visto obligados a echar el cierre, hay emprendedores que, lejos de amedrentarse, han puesto toda la carne en el asador. Ejemplo de ello, María Jesús Ruiz, quien ha montado una tienda de ropa en su tierra, Andújar, para así estar cerca de sus pequeñas y, según sus propias palabras, «tener una vida más estable». En ella, ejerce de dependienta e incluso asesora de moda, un rol con el que confiesa sentirse tremendamente a gusto y que, al parecer, ha conquistado a sus clientas. «Abrí la tienda en noviembre. Destinado a la ruina no, lo siguiente, dados los tiempos que corren, pero nos va muy bien. Vendemos mucho por Internet«, dice la modelo en conversación con SEMANA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg)

La empresaria está feliz de haber dado el paso y es que ha conseguido aunar sus verdaderas pasiones en su tienda: ropa y televisión. María Jesús hace habitualmente directos con sus seguidores de redes sociales para divertirles y así, además, lucir los modelitos que vende en su negocio. «Hacemos una batidora con la moda y con la televisión. Hago un programa de moda, un magazine desde mi boutique y funciona muy bien. Además, hacemos videollamadas para asesorar a las mujeres sin coste alguno. Hablo yo con ellas y a la gente le gusta mucho«, comenta ilusionada a esta revista. Desde hace casi tres meses no tiene proyectos en televisión y, aunque en otras circunstancias hubiera sido un problema no contar con esos ingresos, gracias a su tienda su situación económica es buena. «Físicamente estoy en la tienda. Desgraciadamente en televisión ahora no tengo nada», añade.

María Jesús Ruiz nos confiesa que estaría encantada de volver a la pequeña pantalla, pero lo cierto es que ahora puede disfrutar mucho más del tiempo con su familia. Aunque solo lleva algunos meses al frente de esta tienda que está situada al lado de su casa, lo cierto es que le ha cambiado la vida. «Tengo una vida más estable, puedo llevar a las niñas al cole. Si fuera de otro modo pues (…) Me hace muy feliz. La tienda la tengo en Andújar, en frente de casa. Ahora llevo una vida muy tranquila», responde cuando se le pregunta por futuros proyectos de televisión. Pero ¿cuál es el secreto de su éxito en el mundo textil? «Desde el principio nuestra mercancía se renueva todas las semanas y todos los jueves hay rebajas», nos apunta la jienense.

No es el único proyecto laboral que tiene entre manos. María Jesús en los próximos meses estrenará una comedia llamada ‘Sex Habilidad Social’ con la que promete hacer reír a los espectadores: «En junio estreno obra. Es una compañía de Córdoba».