María Casado está a punto de despedir un año increíble. Además de estar al frente de su labor como presidenta de la Academia de Televisión, la periodista está disfrutando al máximo su labor también en el Teatro Soho de Málaga junto a Antonio Banderas. Ahora suma también un nuevo proyecto profesional al ser uno de los personajes de Bandera LGTBIQ+ del Anuario Shangay. Pero la etapa profesional no es la única que le sonríe, ya que en lo personal tampoco tiene queja.

Y es que está preparada para un 2023 cargado de muchas emociones. De hecho, viene de un año increíble en el que asegura que se ha dedicado a ella misma: «Este año toca ser bandera porque me he dedicado a mí, estoy más serena, más tranquila. Y porque, simplemente, me apetecía estar con vosotros. Pienso que desde la naturalidad se pueden romper muchos techos y suelos de cristal que todavía hay por ahí», comenta a Shangay.

María Casado se convierte en mujer de bandera para Shangay

Y se ha dedicado a ella porque tenía un plan preparado. María Casado ha abierto su corazón y no ha tenido reparos a la hora de contar sus planes: «De este año me quedo con lo personal», declara sin ninguna duda al medio anteriormente citado. «Después de mucho tiempo, he apostado por mí, por montar mi familia, por hacer el reagrupamiento familiar. Ha sido un año pensando en mí», dice sincera. La presentadora de televisión lo ha hecho al lado de la cantante Martina diRosso, de la que dice que le ha cambiado la vida. Y es no esconde el increíble momento personal que vive a pocos días de empezar el 2023.

Siempre ha tratado de mantener su vida personal al margen de la vida pública, pero siempre queriendo dar visibilidad a sus sentimientos: «La gente que me conoce, que ha seguido mi trayectoria un poco, sabe cómo soy. Soy una tía bastante natural, muy discreta. Pienso que, desde esa normalidad, he procurado dar esa visibilidad a lo que ha sido mi vida, que la he vivido con naturalidad en mi entorno. Pero, por esa discreción, porque me gusta mi momento de privacidad, seguramente no me ha gustado tanto compartir», asegura María.

El mejor proyecto del 2022 es el personal

Porque ella siempre se ha sentido libre. Y así lo ha hecho saber en esta entrevista tan sincera sobre su vida personal: «En general nunca ha sentido rechazo al no ocultarme. Y lo digo con convencimiento, creo que todos nos podemos haber encontrado con personas que hayan tenido ese punto de homofobia. O simplemente por el hecho de ser mujer. Pero yo tengo que decir que no. Además, seguramente, porque nos movemos en una profesión en la que, en general, somos personas abiertas y conocemos a mucha gente. Pero en general no he vivido ningún episodio. Al contrario, no he tenido problemas. Y he trabajado con gente de todas las ideologías».

