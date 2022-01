El noviazgo de Antonio David Flores y Marta Riesco ha sacudido la vida de ambos. El malagueño se ha visto obligado a dar explicaciones tanto a su familia como públicamente a través de un comunicado para reconocer «que han empezado a construir una relación». Una historia de amor de la que, por cierto, no sabían nada ni Rocío Flores ni Olga Moreno, aunque, según ellas, «intuían ciertas cosas». Están dolidas y necesitan tiempo para digerir toda la información descubierta, pero ¿qué opina la marea azul de los últimos movimientos de Antonio David? Si bien hasta este martes el movimiento apoyaba de manera incondicional tanto a Antonio David como a Olga a pesar de que estuvieran separados, ahora cargan contra él. En su mayoría, la Marea Azul no está de acuerdo con cómo ha actuado con Olga, tampoco con que negara en su momento que existía algo especial con Marta Riesco para meses después reconocerlo.

«Él es un sinvergüenza, decía mentiras y ha engañado a todos, sobre todo a sus hijos y a Olga. Muy poco respeto», «Antonio David se ha echado tierra a los ojos, con la mujer que tenías. No tienes ni conocimiento ni respeto», «En este momento mi apoyo es para Olga y los niños» o «Antonio David ha dado pasos atrás» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en diferentes redes sociales. Basta con escribir en Twitter el hashtag «#yomerebelo», el cual ha incluido él en varios de sus vídeos de Youtube o con ir al perfil de Facebook de la Marea Azul para comprobar que el descontento con Antonio David es un hecho. Son pocos los que son capaces de mirar hacia un lado y es que consideran que Olga Moreno no se merece esta actitud por parte de Antonio David después de todo. Tanto es así que varios de ellos han dejado de seguir al que fuera colaborador de ‘Sálvame’, ya que barajan la posibilidad de que su relación con Marta Riesco comenzara antes de que rompiera con su esposa.

«Espero que Olga no te perdone cuando la otra te deje», «Se deja de apoyar a Antonio David por la mentira y la falta de honestidad hacia toda su familia» o «Antonio David has caído en la trampa de Mediaset. Como te conocen…te han puesto a Marta Riesco como cebo y has caído. Formabas junto a Olga y tus hijos una bonita familia y contabas con nuestro apoyo. Lo has tirado por el retrete» son otros de los comentarios que reflejan la indignación que existen contra el ex guardia civil. Quien también está expuesta a este tipo de críticas es la actual pareja de Antonio David, quien consciente del vendaval que se avecinaba ha desactivado los comentarios en su perfil de Instagram. No se quiere arriesgar y prefiere que pasen unos días hasta permitir que sus followers comenten en sus publicaciones.

Marta Riesco dio la cara en ‘El programa de Ana Rosa’, donde confirmó que está enamorada de Antonio David y donde dijo que sabía que el camino no sería fácil. Sin dar demasiados detalles acerca de su historia de amor, en SEMANA hemos hecho un análisis de sus gestos, de la escenografía y de todo lo que dijo la periodista, mucho más allá de las palabras.