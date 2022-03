La próxima semana Marc Ostarcevic tendrá que pasar por el quirófano. El exmarido de Norma Duval tiene prevista una intervención de corazón cuyo objetivo es cambiarle una válvula. El que fuera jugador de baloncesto, de origen croata, ha elegido el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, reconocido fuera de nuestras fronteras por su unidad coronaria.

En la información, que detalla el diario ‘La Razón’, se apunta a que Marc Ostarcevic lleva ya varios días sometiéndose a distintas pruebas pertinentes en la capital hispalense. Cabe recordar que él vive habitualmente entre el municipio alicantino de Benidorm y su Croacia natal. La operación estaba prevista para el pasado miércoles, 23 de marzo, pero ha sufrido un cambio de última hora. Todo indica que es ocasionado por el retraso en alguna de las pruebas por lo que tuvo que se aplazada.

Los problemas de salud de Marc Ostarcevic

Fue en 2019 cuando Marc Ostarcevic habló largo y tendido para la revista SEMANA acerca de que le habían diagnosticado un cáncer de próstata. Fue tratado entonces en el Hospital Clínica de Benidorm, localidad en la que estaba viviendo. En aquella ocasión no estuvo arropado por sus hijos. “No me hace falta nadie. No quiero molestar”, señaló tajante.

Actualmente, tampoco cuenta con el apoyo de ninguno de sus vástagos. Tiene un total de seis. Tres de su primer matrimonio, que residen en el extranjero, y otros tres fruto del segundo con Normal Duval. Con estos últimos mantiene desde hace años poca relación, prácticamente inexistente. No se habla ni con Marc ni con Cristian y solo tiene contacto con Yelco. Tampoco tiene relación con su segunda mujer.

Las recientes declaraciones de Norma Duval

La vedette se ha pronunciado recientemente sobre su exmarido y lo ha hecho durante el programa ‘Diez Momentos’ de Telemadrid. Reconoció que no cuenta con una «buena ni mala» relación con Marc Ostarcevic ya que no tiene contacto alguno con este. «Fuimos una familia feliz mientras duró», afirmó sobre su primer matrimonio. También recordó que se conocieron de forma casual en París. «Me ha dado unos hijos maravillosos y estupendos», añadió agradecida sobre el croata con quien estuvo casada nueve años. Aunque la relación duró un total de 18 años. La pareja se dio el «sí, quiero» el 9 de febrero de 1992 en París. Volvieron a la ciudad del amor, en la que se habían conocido, y lo hicieron en la misma fecha de su primer encuentro.

Durante su última entrevista en televisión, Norma Duval también aprovechó para reprochar la actitud de su exmarido tras la separación: «Yo he respetado su vida y nunca me he metido en nada ni he comentado nada. Yo creo que otras cosas han sobrado», dijo muy seria. La vedette ha roto recientemente su relación con su última pareja, el empresario Matthias Kühn, con quien ha mantenido un romance de trece años.

Te interesará saber...