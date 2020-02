Marc Ostarcevic, quien fuera marido de Norma Duval durante once años, ha reaparecido en televisión después de que el pasado mes de mayo desvelara en exclusiva en SEMANA que padecía cáncer de próstata. El exjugador de baloncesto se ha sentado junto a Emma García para explicar cómo se siente y qué relación tiene actualmente con sus tres hijos.

Marc Ostarcevic ha reconocido que no tiene relación con Norma Duval y ha asegurado que la última vez que la vio fue hace dos años. «No se puede negar 20 años de vida con una mujer. Han pasado cosas, pero no es un motivo para no tener una relación», afirmaba. Ha recordado que cuando se separó de la vedette tenían una relación «excelente», pero con el tiempo las cosas se han enfriado. Respecto a la relación con sus hijos, ha confirmado que ha perdido el contacto en los últimos años como consecuencia de su exposición mediática: «No es normal que mi hijo cuando declaro que tengo cáncer no me llame«.

Sobre su enfermedad, el exjugador de baloncesto ha explicado que está en Benidorm porque allí está más cerca de sus médicos: «Quiero vivir más. Mi gran ocupación es la salud. No he superado del todo el cáncer, es una enfermedad muy complicada. Mi médico me dice que estoy curado y que no voy a morir de cáncer de próstata. Estoy con controles». En cuanto a si su corazón está ocupado, el exmarido de Norma Duval lo tiene muy claro: «Está entero, tengo buenas pulsaciones». Marc Ostarcevic ha asegurado que tiene muchas amigas pero que él está centrado en su salud.