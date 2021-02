La expareja de Froilán ha dado un paso definitivo para convertirse en una de las concursantes de ‘Supervivientes’ al fichar con una agencia de representación de famosos muy conocidos de la televisión.

Mar Torres está más cerca que nunca de convertirse en personaje Mediaset. La que fuera pareja de Froilán podría estar preparando su aparición en uno de los programas de más éxito de Telecinco, ‘Supervivientes’, sobre todo porque acaba de fichar por la agencia de representación de los rostros conocidos de la televisión y de los colaboradores que trabajan en ‘Sálvame’.

Aunque no se ha confirmado por el momento su presencia en este formato televisivo, el paso que ha dado de unirse a esta agencia de representación es muy llamativo. De hecho, ya sorprendió hace unas semanas la decisión de Mar Torres de hablar con los reporteros de ‘Sálvame’, algo que no había hecho hasta el momento.

Fue el pasado mes de agosto, cuando entró en directo para desmentir unas informaciones que se han dijeron sobre ella. Además, no descartaba visitar el plató de ‘Sálvame’ en algún momento: «Estaría muy divertido». En noviembre del pasado año, Mar Torres dejaba todavía más en duda a sus seguidores con sus declaraciones sobre una posible participación en ‘Supervivientes’: «Se puede decir que podría ser concursante en un ‘reality’, pero no se sabe. Todo el mundo me tacha como una niña de papá, pero no soy ninguna niña de papá. Me puedo tirar de un helicóptero o cualquier cosa».

Mar Torres parece estar más cerca de participar en ‘Supervivientes’

La agencia de representación por la que ha fichado lleva a personas tan conocidas como Jorge Javier Vázquez, Lydia Lozano o Mariló Montero. De esta forma, la joven de 22 años entra en la rueda de ser candidata para convertirse en uno de las caras nuevas de Mediaset, que cada año lleva a sus ‘realities’ a nuevos rostros conocidos que nunca pensábamos que darían el paso de acudir a sus programas.

Mar Torres pertenece a una de las familias de empresarios más importantes de España. Su abuelo es Tomás Fuertes, dueño del Grupo Fuertes, que tiene una de las compañías más potentes de nuestro país, ‘El Pozo Alimentación’. Si finalmente su participación en ‘Supervivientes’ se confirma, Mar Torres habría pasado de ser anónima a ser pareja de Froilán, y de ser pareja de Froilán a haber hecho entrevistas y posados de lo más glamurosos.

También ha probado suerte como ‘influencer’ (cuenta por el momento con más de 44.400 seguidores en Instagram), algo que no le ha dado tantos frutos como ella esperaba. De hecho, en alguna ocasión, la joven ha bromeado sobre esto: «He fracasado como ‘influencer’, lo reconozco». Ahora quiere dar un paso más y podría haber dado el paso definitivo: participar en un ‘reality’. Esta decisión conlleva, además, sus futuras apariciones en otros platós de Mediaset, como ‘Sálvame’, donde no le importaría ir, según ella misma confesó el pasado verano cuando ofreció una entrevista a dicho programa.