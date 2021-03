La última foto que ha subido por error Mar Torres podría confirmar lo que lleva meses rumoreándose: su presencia en la próxima edición de ‘Supervivientes’.

Llevamos meses escuchando que Mar Torres podría ser una de las concursantes de la próxima edición de ‘Supervivientes’, cuyo estreno tiene los días contados. La que fuera pareja de Froilán no ha confirmado todavía por el momento, pero el error que ha cometido hace apenas unas horas en sus redes sociales podría haber sido la clave para pensar que finalmente sí que viajará a Honduras.

La joven ha compartido una instantánea en la que aparece con un amigo. Junto a la foto escribe «despedidas». Mar Torres podría haber quedado con este amigo para disfrutar de una última comida o cena antes de poner rumbo a esta aventura, que nos permitirá conocerla un poco más.

No ha añadido nada más, pero muchos han interpretado esta publicación como uno de los últimos reencuentros que vaya a tener Mar Torres antes de tener que irse al aeropuerto para coger un avión rumbo a Honduras. Ella misma bromeaba hace unas semanas con su intención de querer ir a su primer ‘reality’ de televisión y de tirarse de un helicóptero.

La última publicación de Mar Torres… ¿ha sido un error?

«Se puede decir que podría ser concursante en un ‘reality’, pero no se sabe. Todo el mundo me tacha como una niña de papá, pero no soy ninguna niña de papá. Me puedo tirar de un helicóptero o cualquier cosa», desvelaba el pasado mes de noviembre al ser preguntada por su intención de acudir a uno de los ‘realities’ más exitosos de la pequeña pantalla.

Ahora podría haber dado el paso de quedar con su círculo familiar y de amigos para despedirse de ellos antes de tener que aislarse y coger el vuelo que le llevará hasta Honduras. Allí estará unos días en una casa con todos los concursantes confirmados antes de que se estrene el programa. La fecha que se baraja como día de estreno es el próximo 8 de abril, justo después de Semana Santa.

Podría estar despidiéndose de los suyos antes de tener que aislarse

Otro de los pasos que llevó a pensar que Mar Torres podría haber estado en contacto con la cadena para participar en este programa de televisión. Aunque no se ha confirmado por el momento su presencia en este formato televisivo, el paso que dio de unirse a una agencia de representación de los rostros conocidos de la televisión y de los colaboradores que trabajan en ‘Sálvame’ fue muy llamativo.

La agencia de representación por la que fichó lleva a personas tan conocidas como Jorge Javier Vázquez, Lydia Lozano o Mariló Montero. De esta forma, la joven de 22 años entra en la rueda de ser candidata para convertirse en uno de las caras nuevas de Mediaset, que cada año lleva a sus ‘realities’ a nuevos rostros conocidos que nunca pensábamos que darían el paso de acudir a sus programas.

En caso de que Mar Torres fuera la próxima confirmada en ir a ‘Supervivientes’, la expareja de Froilán se reencontrará allí con el resto de concursantes confirmados. Los últimos en confirmar su asistencia han sido Palito Dominguín, Alejandro Albalá y Agustín Bravo, que compartirán aventura con Valeria Marini exparticipante de ‘Grande Fratello VIP’; Lara Sajén, exconcursante de ‘Maestros de la costura’; el bailaor Antonio Canales; la periodista Alexia Rivas; la colaboradora Marta López (un nombre que confirmó SEMANA en exclusiva); Tom Brusse de ‘La isla de las tentaciones’; Sylvia Pantoja, prima de Isabel Pantoja; Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores; el exconcursante de ‘MasterChef’ Carlos Alba; el novio de Anabel Pantoja, Omar Sánchez; Melyssa Pinto y Lola (estas últimas de ‘La isla de las tentaciones’).