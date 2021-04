La pareja de Froilán fue una de las que sonó como posible concursante de ‘Supervivientes’, sobre todo tras un supuesto error que cometió en sus redes sociales. Finalmente, Mar Torres tenía preparado otro plan que no era viajar a Honduras.

Hasta última hora todo el mundo pensaba que Mar Torres sería una de las concursantes de la nueva edición de ‘Supervivientes’, que se estrenaba con gran éxito este pasado jueves en Telecinco. Pues bien, finalmente, la joven no ha sido una de las concursantes de esta nueva edición. A diferencia de lo que se pensaba en un principio, la expareja de Froilán ha preferido no viajar a Honduras.

Aunque no ha viajado a Honduras, Mar Torres tenía preparado otro plan. Y sí, también suponía coger un avión para salir de España. Hay que recordar que cuando todavía no se conocía la lista completa de concursantes, la joven compartió una imagen junto a un amigo en el que escribía: «Despedidas». Esto hizo saltar las alarmas sobre un error que podría haber cometido al revelar que sí, que finalmente sería una concursante.

Pero no, la despedida de este amigo era por otro motivo. Y es que Mar Torres se iba a ir de peregrinación a Medjugorje, un pueblo de Bosnia-Herzegovina. Se trata de un lugar en el que se hace un peregrinaje católico desde que supuestamente apareciera la Virgen María en la colina de las Apariciones. Mar Torres ha visitado la estatua de la Reina de la Paz y ha desvelado cómo se ha sentido.

Mar Torres está de peregrinación, no en Honduras

«Felicidad y paz absoluta. Difícil de explicar y fácil de encontrar. Cuanta sed de ti! ✝️💓», ha escrito junto a varias imágenes de cómo está pasando estos días de peregrinación. De hecho, ha demostrado lo feliz que está con una sonrisa en el rostro. Esto nos hace ver que piensa que ha sido un acierto hacer este viaje.

Ella misma explicaba hace unas horas cómo se siente a través de sus Stories y que esto lo ha hecho a través de una ONG: «Bueno chicos, primero de todo quiero daros las gracias a todos los que habéis comentado mi foto, mi última foto… La verdad es que me encanta que la gente tenga tanta fe y sepa sobre el sitio en el que estoy, que estoy en Medjugorje, y la verdad es que me alegro mucho y rezaré por vosotros, y sobre todo, quiero que veáis una parte de mí, la cual mucha gente no conoce y juzga sin saber. Os mando un besito, buenas noches», termina diciendo feliz.

Una publicación en sus redes sociales que hizo pensar que participaría en ‘Supervivientes’

La joven compartió una instantánea en la que aparecía con un amigo. Junto a la foto escribe «despedidas». Mar Torres podría haber quedado con este amigo para disfrutar de una última comida o cena antes de poner rumbo a esta aventura, que nos permitirá conocerla un poco más.

No ha añadido nada más, pero muchos han interpretado esta publicación como uno de los últimos reencuentros que vaya a tener Mar Torres antes de tener que irse al aeropuerto para coger un avión rumbo a Honduras. Ella misma bromeaba hace unas semanas con su intención de querer ir a su primer ‘reality’ de televisión y de tirarse de un helicóptero.