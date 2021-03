Un amigo de Mar Torres le abandona en una gasolinera tras una fuerte discusión entre ambos. La socialité cuenta qué le ha ocurrido.

Mar Torres está viviendo sus horas más bajas. La que fuera novia de Froilán ha vivido un dramático episodio que parece recién salido de una comedia. Mar, que es muy activa en redes sociales donde acumula más de 60.000 seguidores, ha querido hacer público lo último que le ha ocurrido y la traición por parte de un amigo. Tal y como ella mismo ha desvelado, ha sido abandonada en una gasolinera en mitad de la carretera a más de 70 kilómetros de Madrid, donde reside actualmente. La murciana, muy enfadada, incluso se ha atrevido a dar el nombre y apellidos de su supuesto amigo.

Mar Torres sufre una auténtica pesadilla tras un viaje con amigos

Todo esto ocurría cuando regresaban a la capital madrileña después de pasar unos días en el campo. Unos días de desconexión entre amigos que han terminado convirtiéndose en una gran pesadilla para Mar Torres. Durante el trayecto, los amigos se enzarzaron en una discusión por lo que este terminó abandonando a la ex de Froilán en una gasolinera. Así mismo lo ha contado ella misma en un vídeo al que SEMANA ha tenido acceso. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Redes sociales

«Chicos os lo voy a contar. Es muy fuerte. He empezado a discutir con un amigo mío, con el nos hemos ido todos al campo. Y nada, a la que hemos empezado a discutir, ha decidido dejarme en una gasolinera a 70 kilómetros de Madrid tirada con las maletas y ha cogido y se ha marchado», ha comenzado diciendo. Además , ha confesado que ha recibido la ayuda de unas personas que se encontraban en las inmediaciones quienes le han acercado a casa.

«Gracias a Dios porque hay gente buena y he tenido un ángel caído del cielo. Me ha ayudado, lo ha visto todo y me ha cogido y me ha traído a casa. Pero claro, quiero que sepáis el tipo de persona de mierda que se puede ser«, cuenta visiblemente enfadada después de la situación tan inverosímil que ha vivido en las últimas horas. Son muchos los mensajes de cariño y de ánimo los que ha recibido Mar Torres tras su inesperado relato. Ella ha querido agradecer todo este cariño recibido.

El momento más delicado para Mar Torres

No es la primera vez que en las últimas semanas la joven es noticia. Hace unas semanas que Mar Torres rompió a llorar a través de su perfil de Instagram después de recibir muchos mensajes de críticas a una foto donde posaba en ropa interior. Desde entonces, la influencer está viviendo sus horas más bajas. «Hay momentos en la vida en los que necesitas más cariño, atención… estás más sensible y yo creo que en este momento puede ser mi caso. Estoy pasando una época un poco complicada», contó hace unos días la influencer a través de sus Stories donde con el semblante serio revela algunos de los momentos difíciles para ella. «No me quiero poner como la última vez», ha asegurado.

Con la voz quebrada, Mar Torres aseguró que «estoy un poco más out con las redes porque quiero por así decirlo curarme. Ahora mismo estoy en manos de unas magníficas personas que cuando me ha dado ese ataque he recurrido directamente a ellos. Creo que es el momento de parar, pensar y ver que es lo que me conviene y lo que no».