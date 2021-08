Tres meses después de romper con el millonario mexicano, la modelo recorre los lugares que solía frecuentar a su lado. ¿Pura casualidad o se trata de una extraña estrategia sentimental?

Tras su ruptura con Elías Sacaal, Mar Flores parece dispuesta a continuar adelante con su vida. Y seguir con las actividades que solía hacer antes y durante su noviazgo de cuatro años con el magnate mexicano. Una de ellas: viajar por el mundo entero. Este verano ha paseado palmito por distintos rincones del planeta: París, Ibiza, Formentera, las costas del Adriático, St. Tropez y St. Barth, su paraíso favorito del Caribe cuando estaba con su ex y a donde se ha trasladado con sus pequeños.

Según consta en sus redes sociales, también ha estado en Cannes. Así lo ha hecho saber a sus seguidores de Instagram, donde ha subido un vídeo de Elton John en una improvisada actuación en La Guérite, el restaurante más elitista de la ciudad francesa. Y aunque en los comentarios que ella responde da a entender que estaba allí mientras el cantante británico ofreció un inesperado show en directo, lo cierto es que el vídeo lo grabó otra usuaria de esta plataforma social. La madrileña lo ha publicado, como si lo hubiera grabado ella… ¿Qué la ha llevado a hacer algo así? ¿Busca algo con este post con el que aparenta haber estado en Cannes? Quizás sea una manera soslayada de enviarle un mensaje a su exnovio: no le necesita y puede llevar la misma vida que hacían juntos… sin él.

Quizás la publicación de Mar, aunque no haya estado presente en el restaurante donde Eltoh John sorprendió a la clientela con un miniconcierto en directo, sea simplemente un gesto de admiración al artista… Puede que no tenga nada que ver con el mexicano, con quien tantos buenos momentos pasó en Cannes. Sea como fuere, lo cierto es que Mar parece dispuesta a disfrutar de esta nueva etapa con sus seres queridos.

Su noviazgo con Elías Sacal, lleno de rupturas y reconciliaciones

Su relación con Elías Sacal no fue tan idílica como hubiera deseado. La pareja se separó hace unos tres meses después de cuatro años juntos. Cuatro años de idas y venidas en las que no terminaban de afianzar su relación. La distancia ha sido una tónica a lo largo de su relación (vivían en continentes distintos), y aunque Mar intentó por todos los medios luchar por su affaire, finalmente no le fue posible salvarlo y ambos decidieron tomar rumbos distintos.

Poco tardó el empesario mexicano en iniciar un nuevo noviazgo. Tras la ruptura fue fotografiado en Miami acompañado de otra mujer, Rosanna Lerdo de Tejada, una conocida coleccionista de arte y viuda del millonario magnate azteca Jorge Vergara. Se les inmortalizó mientras disfrutaban de una cita romántica en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Las instantáneas no dejaban lugar a dudas: Elías ya había olvidado a la madrileña. Lo que no queda tan claro es si ella también ha pasado página… tras este verano en el que ha recorrido muchos de los sitios a los que iba con su ex. ¿Casualidad o algo de nostalgia?