Manuel Velasco justifica la dura confesión económica de Concha Velasco por ser mayor y no saber lo que dice

La situación económica de Concha Velasco no es buena, según ella, pero su hijo dice que tiene un «contrato maravilloso» y que no sabe lo que dice porque es mayor, como también le sucede a sus tías y no trasciende. Así trata de justificar sus palabras. Vea el vídeo

Manuel Velasco, el hijo de Concha Velasco, está preocupado por su madre. No tanto por su estado de salud, el cual parece estar dándole un respiro a la veterana actriz, sino por sus últimas declaraciones públicas que ha realizado y que han puesto el foco mediático en sus supuestos problemas económicos. La intérprete presentaba su nueva obra de teatro, ‘La habitación de María’, escrita por su propio hijo, y lo hacía hablando sobre su trayectoria profesional, cómo se resiste a bajarse de los escenarios y la necesidad que aún tiene por trabajar al encontrar problemas de liquidez que le han llevado incluso a vender objetos personales para poder pagar facturas y compras del día a día. Unas declaraciones que conmovieron a todos y que su hijo ha querido matizar, asegurando que no son ciertas y que habría que tener en cuenta que su madre es mayor y no es responsable de lo que dice.

“Yo también tengo tías que son mayores y cuando voy a comer con ellas de repente me dicen unas cosas que bueno, no trasciende porque son personas anónimas y no lo ponemos en un titular, es una cosa que ha dicho en un momento determinado. Le estamos pidiendo peras al olmo, para mí es la mejor actriz de su generación, no le podemos pedirle que encima sea la persona que mejor hace declaraciones, le mejor gestora, no podemos pedirle la perfección, eso no existe”, asegura Manuel Velasco, que justifica la afirmación de su madre de estar pasando por estragos económicos a su avanzada edad y trata de restarle importancia a sus palabras.

Concha Velasco aseguraba días atrás que había tenido que vender incluso una cubertería que tenía en casa para pagar una factura de la farmacia de tan solo 50 euros. La actriz dice que se ha deshecho de enseres personales para hacer frente a gastos rutinarios al verse acosada por dificultades económicas. Sin embargo, su hijo es tajante y asegura que esto no es cierto y que su madre “tiene un contrato maravilloso”. Trabajo no le falta a Concha Velasco y su hijo se ha encargado de ello, al ponerla a actuar de nuevo recorriendo la geografía española y ayudando a que siga cumpliendo metas. Sin embargo, ya se plantea la posibilidad de una jubilación.

Vea el vídeo que abre esta noticia en la que Manuel Velasco habla con detalle sobre la situación económica de su madre, de cómo se plantea su futuro profesional ante la posibilidad de una jubilación a la que aún se resiste. También sobre cómo su madre ha acogido todo este revuelo y el orgullo que siente por ser hijo de una de las actrices más importantes de su generación y que aún sigue emocionando al público subida a los escenarios a sus 82 años. ¡Dale al play!

Vídeo: Europa Press