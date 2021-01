SEMANA ha hablado con el nuevo Míster Internacional España 2020, para que nos cuente cómo ha pasado estos meses y los motivos por los cuáles le gustaría participar en SUPERVIVIENTES 2021

Manuel Romo (24), el nuevo Míster Internacional España 2020, está viviendo en sus propias carnes lo que implica convertirse en un personaje popular. Tras convertirse en el famoso más parodiado y buscado de los últimos meses, tras hacerse viral una imagen del certamen que no le hacía justicia, el extremeño, que ha tenido que pasar un mes encerrado en casa debido a un positivo en coronavirus, revela a SEMANA cómo ha vivido estos meses, tras ganar la corona, y cómo le ha afectado la pandemia en su carrera como modelo y también nos revela cómo se imaginaría en un programa como “Supervivientes 2021”.

Recientemente has dejado Extremadura para venirte a vivir a Madrid ¿Cómo ha sido el cambio?

El cambio ha sido muy positivo. Yo ya había visitado muchas veces Madrid, por temas de trabajo y ocio, pero nunca había vivido aquí. He pasado de una ciudad muy tranquila, como es Badajoz, en la que voy a todos sitios caminando, al bullicio que significa vivir en una gran capital. Es un cambio grande, pero como he tenido la suerte de poder vivir en otras grandes ciudades europeas, pues me he adaptado bien. Me gusta mucho Madrid.

¿Te imaginabas así tu vida después de ganar la banda?

Uhm… La verdad es que yo nunca había pensado cómo sería mi vida después de ganar. Siempre he pensado en el antes y en el durante, pero nunca en el futuro. Lo estoy disfrutando, eso sí.

¿Cómo te ha afectado la pandemia en tu carrera como Míster?

El Covid me ha frenado todo lo que son eventos, viajes, hacer contactos, desfilar… Me ha frenado mucho toda la actividad que debería de estar teniendo.

Hablando del Covid. Sabemos que lo has pasado ¿Cómo viviste la enfermedad?

Lo pillé en septiembre (todavía no sé dónde) Pasé un mes entero aislado, en una habitación de mi casa. Totalmente aislado. Los primeros cinco días tuve fiebres muy altas, dolores musculares… También perdí el olfato y el gusto, aunque esto último lo he recuperado recientemente. Lo que sí te puedo decir, es que me he notado muy cansado estos últimos meses. De hecho, hasta hace poco me he sentido así. Llegaba a las seis de la tarde y tenía que meterme en la cama.

Después de haber pasado por ese tipo de situación ¿Qué piensas cuando ves a la juventud (mucho de ellos famosos) haciendo fiestas ilegales?

Cuando leo estas noticias pienso que la gente es súper egoísta e inconsciente. La gente no lo ve hasta que le toca. Me da mucha rabia ver estas cosas. Sinceramente, estos últimos meses he preferido no ver la televisión y las noticias. Me mantengo informado de lo necesario y ya está.

¿En tu familia ha habido algún tipo de contagio?

Gracias a dios en mi familia han estado todo bien. He sido yo el único que se ha contagiado. Cosa normal, ya que mi profesión consiste en pasar la mayoría de tiempo fuera de casa. Yo soy el más expuesto.

Volviendo a tu banda. Nada más hacerte con el título te hiciste viral por una imagen en la que no salías del todo favorecido…

Pues mira, si lo llego a saber salgo feo en todas las fotos (se ríe. La polémica me vino bien. Como siempre digo, que hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Creo que he sido el míster más sonado de los últimos años por feo y no por guapo (se ríe). Fue un tirón de fama y de seguidores que me vino muy bien en estos tiempos de pandemia.

Fue justamente por este buen sentido del humor que calaste en el público, pero ¿te llegaste a abrumar?

Todo lo contrario, es más, al principio de todo no fui del todo consciente. Yo me enteré de lo que se estaba formando en redes sociales 48 horas después. Fue mi hermana la que me enseñó los memes y me dijo: “¿has visto todo esto?”.

¿Y qué fue lo primero que pensaste?

Pensé en: ¿cómo le voy a decir a mi madre y a mi abuela que su niño es el más feo de España? (Se ríe). Estuvo graciosa la situación. A veces les digo a mis amigos de broma que si me buscan en google como el más guapo de España, quizá no le salga nada, pero que si me buscan por el más feo seguro que les sale algo. (Se ríe).

Te preguntan muy a menudo si te gustaría participar en “Supervivientes” y contestas afirmativamente ¿No te da miedo las polémicas que puedan surgir en torno a ti?

No. Yo soy una persona con las cosas claras, creo que tengo la cabeza bien amueblada, y al final entiendo que todo forma parte del medio. Más en un formato como Supervivientes, que te permite ponerte a prueba y llevarte al límite. Conocer a gente diferente a mí y que se dediquen a otras cosas es algo que también me llama mucho la atención. No me preocupa ni la crítica, ni la fama, ni nada de nada… Me gustaría mucho participar.

Conociéndote ¿Qué es lo peor que llevarías?

Pues seguramente el dormir mal. Aunque no creo que haya ningún obstáculo que no pudiera superar. En el tema de la comida, como estoy acostumbrado a dietas estrictas, lo podría llevar mejor. Soy una persona muy competitiva y me picaría con muchas cosas.

¿Cómo definirías tu carácter?

Tengo un carácter competitivo y ganador. Soy un culo inquieto.

¿Crees que podrías encontrar el amor en un lugar como la isla?

Pues mira, no lo descartaría. Estaría chulo. Nunca se sabe dónde puedes encontrar el amor, fíjate, una vez conocí a una chica en una biblioteca y empecé a salir con ella un tiempo, así que imagínate. Yo creo que con el aburrimiento hasta surgen sentimientos. Al final la supervivencia es así… (se ríe)

¿Con quién te gustaría coincidir en la isla?

Hace poco conocí a Mar Torres en un evento, la chica me pareció, aparte de súper guapa, muy natural. Sería maravilloso poder coincidir juntos allí.