«Solo quiero quitaros un minutito de vuestro tiempo y compartir una decisión que he tomado». Así arranca el vídeo en el que Manuel Díaz ‘El Cordobés’ anuncia su retirada de los ruedos. «El año que viene se conmemoran 30 años desde que tomé la alternativa y va a ser el último año que voy a estar activo como torero profesional. No estoy triste. Estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas. Es cerrar un ciclo y cerrar una etapa que me ha hecho muy feliz y que me ha dado todo», dice.

«Recordar que en 2008 tuve una operación muy fuerte», continúa en su Reel de Instagram. «Pensé que nunca más iba a volver a torear. Toda mi ilusión era despedirme del toreo delante del toro. Porque el toro, como sabéis, me ha dado todo. Me ha dado una credibilidad de vida, me ha dado una ilusión y ha hecho de mí la persona que soy hoy en día. Por eso quiero compartir esa decisión. Estoy muy contento y súper animado. Pienso que va a ser un año espectacular en el que voy a poder regalar mi toreo a toda esa gente que me ha seguido y podré pisar esos ruedos emblemáticos que me han hecho llegar donde estoy ahora. Gracias, gracias, gracias, y os espero en 2023″, concluye.

Asimismo, el diestro acompaña el vídeo con un mensaje en el que deja por escrito su deseo de abandonar las plazas de toros el año que viene: » Quiero compartir una decisión importante con vosotros», arranca diciendo. «El próximo año 2023 es un año especial para mí, cumplo 30 años de alternativa y va a ser mi última temporada como torero en activo. Lo afronto con mucha ilusión. Será cerrar un ciclo de mi vida que me lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien soy. Con mucho agradecimiento a mi gente, a mi familia, a la familia taurina, compañeros, ganaderos, empresarios, apoderados y toreros de plata, que siempre han estado a mi lado. Vamos a por los 30 años».

Nacido en Arganda del Rey (Madrid) el 30 de junio de 1968, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ debutó en el mundo de los toros vistiéndose de luces por vez primera el 15 de agosto de 1983 en Abenójar, en Ciudad Real. Su debut con picadores tiene lugar en Córdoba el 7 de abril de 1985. Se presentó de novillero en la plaza de toros de Las Ventas el 15 de agosto de 1988 y recibe la alternativa en Sevilla en 1993, con Curro Romero como padrino Juan Antonio Ruiz «Espartaco» como testigo.