3 Te habrás visto obligado a anular trabajos…

Sí, tenía un par de conciertos importantes… Uno en las fiestas de Castellón y otro en Jaén. Pero bueno, es lo que hay que hacer.

¿Estás aprovechando para componer?

No me encuentro muy motivado ahora para componer. Me está afectando esto y luego, tengo que estar pendiente del niño y el tiempo se te pasa volando. No tengo ni el

ánimo ni la concentración necesaria para componer.