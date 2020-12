La representante de María Pombo y otras famosas como Laura Matamoros se ha confesado sobre el éxito de estas influencers con tanto éxito.

La persona que se encuentra detrás de María Pombo y Laura Matamoros, entre otras muchas influencers, es una empresaria llamada Daniela Rodríguez. Todas sus representadas triunfan en las redes sociales, no dejan de ser imagen de prestigiosas campañas y cada día ven cómo sube su número de seguidores. Son un reclamo y sinónimo de éxito, tanto es así que amplían sus miras y hacen negocio con su nombre. Mientras María tiene varias marcas propias, Laura Matamoros ha montado un restaurante con su pareja llamado Benji’s Bar. No obstante, esto es tan solo un ejemplo de los pasos firmes que han logrado dar en muy poco tiempo. Para que esto sea posible Daniela trabaja mano a mano con ellas a través de su agencia de representación, la cual gestiona con su marido y en la que tienen 60 influencers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Todo esta labor viene de la mano de Soy Olivia, una empresa en la que esta venezolana está volcada al máximo, prueba de ello, que la mayoría de sus días terminen a las dos de la mañana contestando correos y haciendo frente a su trabajo. Aunque Laura y María no son sus únicas representadas conocidas. También lo es Grace Villarreal, influencer con la que mantiene una excelente relación, siendo ella la primera que confió en Daniela para explotar su imagen.

«De ella he recibido un apoyo espectacular y cuando no le gusta algo me lo dice», ha asegurado la empresaria. Tras su amistad ella y Grace han abierto dos restaurantes en nuestro país y su intención es la de expandirse, un crecimiento laboral que le ha ayudado a conocer a otras prescriptoras como María Pombo. Fue gracias a una campaña en la que trabajó Villarreal, por la que María conoció a Grace y, por ende, a ella. “Me acuerdo que María dijo: ‘Me encantaría poder tener una repre con una relación como la que tú tienes con Grace”, ha dicho en ‘El País’. Tras varios encuentros y en medio de un desayuno, surgió la idea y, desde entonces, no se han separado a nivel laboral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

Pero ¿cuál es el secreto del éxito de María Pombo? “A María lo que más le importa no es ganar dinero ni hacer campañas, es que su comunidad la quiera, la entienda, la cuide, la necesite. (…) Es espectacular el trabajo que ella tiene con su Instagram. Se merece todo lo que tiene y más. Tiene magia”, ha revelado Daniela Rodríguez. Es la mano derecha de esta influencer que ya ha seducido a nada más más y nada menos que 1,700.000 seguidores, una cifra que sube como la espuma y sin casi pestañear. Cuida a su público, aunque tenga que hacer frente cada día a muchas críticas que en ocasiones le duelen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniela Rodriguez (@danicristirod)

Precisamente María acaba de ser madre de Martín, un bebé que vino al mundo hace tan solo unos días. Su nueva etapa no cambiará su contenido en el universo 2.0 de manera radical, algo que ha adelantado su propia representada. A pesar de que son muchas las marcas que se interesan por ellas cuando se encuentran en un estado de buena esperanza, Daniela tiene claro que no aceptará todo lo que se llegue a su mesa, ya que hay que ser cautelosa. «Voy a buscar más marcas para sacarle más provecho al tema de la maternidad? Un no rotundo. Porque no van a ser niñas que van a hablar de maternidad por completo, están más centradas en moda y belleza, en el estilo de vida», ha confesado.