Maluma entra en quirófano y preocupa a sus fans: ¿qué le ha pasado?

Maluma ha compartido una instantánea desde el quirófano que ha preocupado a sus fans. El cantante no ha querido desvelar el motivo que le ha llevado a ingresar en el hospital y tan solo ha escrito junto a la imagen: “Siempre andamos positivos…”, compartía emocionado.

La foto ha preocupado mucho a sus seguidores, que se han preguntado qué ha ocurrido para que Maluma aparezca en una cama dentro del quirófano. Esto ha obligado a su Community Manager, Paola España, a mandar un mensaje a través de su perfil para desvelar qué ha ocurrido y así tranquilizar a sus fans.

“Toda la mejor energía y fuerza en tu recuperación Juancho!! ♥️ @maluma entró hoy a una cirugía preventiva de rodilla por ruptura de ligamentos. Más de un año aplazando la intervención debido a sus compromisos y gira del 2018. En febrero estará listo en los escenarios y pronto nuevo sencillo y disco! #maluma“, ha escrito con el fin de resolver las dudas de los seguidores del cantante colombiano.

No tenemos duda de que se recuperará pronto de esta intervención. De hecho, la Community Manager ha desvelado que la idea es que el cantante colombiano vuelva a los escenarios el próximo mes de febrero. Además, explica que en pocas semanas, Maluma sacará nuevo disco y nuevo single.

Volverá al trabajo el próximo mes de febrero

En estos días de recuperación, su novia estará muy cerca de Maluma, ayudándolo a que no sea tan duro el postoperatorio. De hecho, hace apenas unos días el cantante la felicitaba con un bonito mensaje: “Es tu cumpleaños pero realmente el regalo es para mi por tenerte a mi lado todos los días. Te amo Natalia HBD MY LOVE ❤️🎂 (I know you are gonna kill me because of this picture 😂)”.

