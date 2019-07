3 Albert Rivera habla tras salir del hospital

“Quería dar las gracias a todos los profesionales de la prensa que habéis salido aquí incluso en el hospital y a centenares de mensajes que hemos recibido en el hospital”, agradecía Albert Rivera a su salida del centro médico, a escasos metros de su chica. “Me pegué un buen susto, hemos pasado unos días en el hospital, pero bueno me han dado el alta, me han dicho que a cuidarse, espero volver a trabajar pronto para todos los españoles”.