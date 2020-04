Malú está viviendo una de las etapas más bonitas para la vida de una mujer: el embarazo. La artista está esperando su primer hijo fruto de su relación con Albert Rivera y está viviendo esta bonita etapa en uno de los momentos más complicados a los que se enfrenta este país a consecuencia de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. En mitad de esta crisis, la artista ha lanzado una nueva canción ‘Tejiendo Alas’ que se ha convertido en doble número 1 en Itunes.

Malú ha reaparecido en mitad de este encierro

La artista ha reaparecido en mitad de este encierro para compartir con los oyentes de Cadena Dial cómo está viviendo este confinamiento. Y es que para ella no es un encierro normal, ya que además tiene los sentimientos a flor de piel preparando la llegada de su primer hijo. En dicha entrevista ha contado cómo está y ha revelado algunos detalles de su nuevo trabajo musical: «Estoy muy bien y muy feliz. Era una canción sin ninguna pretensión. Tan solo era expresar cómo me sentía y esas sensaciones tan maravillosas novedosas que tienes en tu cuerpo en esta nueva situación y esta nueva etapa», ha comenzado diciendo. «De una forma muy natural fue fluyendo, fue saliendo y pues apareció y me daba mucha pena guardarla hasta el momento de un disco o hasta que llegara otra situación. Me apetecía mucho compartirla y el haberlo podido hacer ha sido bonito, también una primera experiencia», añadía.

‘Tejiendo Alas’ es un tema dedicado a todas las mamás

Malú ha contado que a pesar de que el proceso complicado debido a que no han podido acudir al estudio, ha quedado encantada con el resultado final: «Ha sido la primera vez que grabamos y salimos en una pandemia. La voz de hecho no la hemos podido ni regrabar. Lo que quedó en el estudio de primer día fue lo que se quedó. Luego no hemos podido volver a grabar porque no hemos podido volver a juntarnos». Esta canción ha llegado en el momento perfecto ya que va dedicado a todas las mamás, a las que ya lo han sido, a las que lo van a ser pronto y a las que lo planean serlo en un futuro: «Me daba mucha pena demorarlo más cuando es una canción que tú la estás dedicando a todo ese poquito que te queda para que llegue el momento. Esperar más me daba pena», asegura.

Para Malú está canción es la más especial que ha hecho durante su trayectoria musical. Sin menos arreglos, sin menos post producción, pero a la vez la que tiene un trocito dentro de su corazón: «sin duda el lanzamiento más especial porque de hecho no va con pretensión a nivel musical. Si te fijas la voz está todo el rato como pequeñita, siendo susurrada. No hay alardes ni grandes pretensiones ni vocales ni musicales. Todo es pequeñito y dirigida hacia lo pequeñito y tan grandioso que te hace sentir todo lo que llevas dentro. Ese cambio en tu cuerpo y esa nueva vida que está naciendo dentro de ti», ha confesado.