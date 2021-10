Malú confiesa cómo concilia su vida familiar con un hija pequeña con su intenso trabajo

Malú está en plena promoción de su nuevo álbum, ‘Mil batallas’. Durante unos meses complicados por culpa de la pandemia por culpa de la crisis del coronavirus que enlazó con el nacimiento de su hija en junio de 2020, la cantante ha cumplido un gran sueño al publicar un nuevo trabajo discográfico. Ahora se encuentra en plena promoción de este álbum: «Para mí este disco es el lugar donde me he quedado nueva, hay gritos de libertad, gritos de empoderamiento, de paz… Te puedes encontrar en él todo mi alma», ha declarado.

Para la cantante ha sido un año de cambios, ya que nació su hija en junio de 2020. Aún así, Malú tiene la clave para conciliar su vida familiar con una niña pequeña y con la intensidad que requiere su trabajo: «Pues mira, consigo conciliar echándole muchas horas al día y al final al principio conciliar es difícil. Es a ver cómo consigo hacerlo todo porque no voy a consentir, ni permitir perderme absolutamente nada de mi hija y encima soy muy pesada, estoy encima de absolutamente todo, pero a la vez también estoy absolutamente de todo mi trabajo», ha comentado convencida de que no se va a perder nada.

«Yo en mi caso me voy dando cuenta que sacarle muchas más horas al día de las que realmente tiene para poder estar en todo a la vez y luego también ellos te motivan y te inspiran. Al fin y al cabo tú estás dejando de dormir o estás dejando de hacer cosas por estar con el ser más inspirador, maravilloso y el amor más puro que hay en el mundo entonces te compensa», sigue explicando.

La cantante confiesa lo que le ha cambiado la vida ser madre: «Yo creo que al final a todas las madres, a todas las familias, les cambia la vida. Ser madre, digamos que estás tú, tu familia y en el mundo ya pasa a ser tu hija y por encima de eso ya no hay nada, ya todo lo demás está por debajo incluida tú. También yo creo que eso te quita mucha tontería de sopetón, es como olvídate un poco ya de ti porque se acabó. Ya todo es tu hija».

Malú se ha abierto en canal para hablar de su hija

Ha vuelto renovada y con muchas ganas: «Estoy feliz, tenía muchas ganas de tener este disco en las manos, tenía muchas ganas de hacer música y unas ganas locas de subirme a un escenario». Malú ha pasado unos meses complicados, ya que tuvo que retirarse un tiempo para recuperarse de una lesión: «Vengo de una lesión que hace quitarme un poco del medio. Esto hizo que tuviera que dejar una gira que era mi vida, que hice con una ilusión increíble. Yo no había parado de trabajar y la vida me obligó a tomarme mi tiempo. Era una batalla conmigo misma. No disfrutaba de todas las cosas que me pasaban en mi vida», reconoce.

De la que habla en este momento es de su «yo más pequeño». Durante el momento de parar, Malú consiguió reencontrarse con ella y fue uno de los momentos más especiales. «Reencontrarme con esa niña más vulnerable, más tímida, un poquito más pequeña, cogerle de la mano y que ella fuera la protagonista. Poder disfrutar de las cosas, de cada día, de mi trabajo y de la vida».

«En ‘Mil Batallas’ he reflejado el momento que paso de mi vida, un momento más liberador, es muchísimo más enérgico», reconoce. Es consciente de lo mucho que ha cambiado su vida desde el inicio de la pandemia: «Yo creo que a todos nos ha cambiado un poco la vida con todo esto. Estamos viendo cosas que antes ni nos parábamos a pensar, como los planes que teníamos para 2021. Tenemos que acordarnos más del día a día», ha explicado sobre cómo los planes cambiaron un día de la noche a la mañana.