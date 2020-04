7 Malú está viviendo la etapa más dulce de su vida

A pesar de la cuarentena, la artista ha encontrado la forma de comunicarse con sus seguidores a través de sus redes sociales. A pesar de que no es muy asidua a compartir aspectos de su vida privada, lo cierto es que Malú ha explicado cómo se siente en su recta final del embarazo. «Me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien», relataba.