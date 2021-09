La hija de Terelu Campos ha reaccionado al satírico vídeo de su tía que ha utilizado para responder a sus declaraciones en ‘Viva la vida’.

No hay tregua entre las Campos. Este sábado, Terelu Campos y Alejandra Rubio mostraban su hartazgo ante el comportamiento que estaba mostrando Carmen Borrego en su llegada a ‘Sálvame’ y la joven del clan reconocía que le daba «vergüenza» ver y escuchar algunos de los comentarios de su tía. Horas después de sus declaraciones, la hija pequeña de María Teresa Campos contestaba a las colaboradoras de ‘Viva la vida’ con un polémico vídeo en actitud burlona al son de «No quiero más dramas en mi vida». Ante esto, la nieta de la veterana comunicadora no ha podido evitar pronunciarse en su programa y ha reconocido su malestar ante lo que ella cataloga como una «provocación».

Tras ver el vídeo de Carmen Borrego en el que canta y baila al son de «Dramas y comedias» de Fangoria, Alejandra Rubia reaccionaba con el semblante serio y reconocía que no le había hecho gracia. «Lo de parar aquí se nos olvida, pero bueno…», esgrimía llevándose las manos a la cabeza. Tras esto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ explicaba que no era la primera vez que su tía respondía a una polémica con vídeos satíricos y admitía que a pesar de su actitud positiva, no tiene ánimo para estar riéndose todo el día.

«A mí esto no me hace toda la gracia que os ha hecho a vosotros. Después del mal rato que pasé ayer… Mucha gracia no me hace«, insistía. Animada por Emma García, Alejandra Rubio intentaba ponerle buena cara al mal tiempo y, entre bromas, aseguraba que le contestaría con un vídeo bailando otra canción de Fangoria: «A quién le importa». Una vez más, a pesar de decirlo por activa y pasiva en las últimas semanas, la joven ha mostrado su hartazgo hacia las continuas polémicas que protagoniza su tía y le pide que pare para que llegue la calma a sus vidas.

Alejandra Rubio, en pie de guerra con Carmen Borrego

Mientras que Terelu Campos hace lo imposible para que los problemas familiares se traten en la intimidad, lo cierto es que Alejandra Rubio no duda en mostrar sus desavenencias con su tía. Este sábado, después de escuchar que su madre estaba «jodida» por las declaraciones que vertió Carmen Borrego en ‘Sábado deluxe’ contra ella, la joven reconocía que su actitud le estaba causando vergüenza. «Ella no quiere hablar, pero sigue hablando más que nunca», decía mientras que se llevaba las manos a la cabeza y admitía su creencia de que su tía se había ido de ‘Viva la vida’ para poder hablar con total libertad de su familia en ‘Sálvame’.

La nieta de María Teresa Campos no quiere saber nada de su tía y cuenta que no la llama porque no le apetece hablar con ella. Ahora, la joven no duda en lanzarle una petición a la hermana de su madre: «Le pido que no enseñe mensajes nuestros«.