En su caso no fue en plató, al igual que sus compañeras. La periodista se estaba vistiendo en casa cuando perdió el equilibrio y cayó, lo que provocó una fractura de radio. No tiene que pasar por quirófano, pero sí tener el brazo inmovilizado durante varias semanas, una situación que desespera a la colaboradora de ‘Sálvame’. «Sobre todo cabreada. Yo que soy tan independiente… Esto me pone muy nerviosa. Tengo que estar así 40 días», comentó en abril. Sorprendida porque esto sucediera poco después que lo de Belén, ella y otros compañeros como Terelu se preguntaron ante la audiencia si había llegado una maldición: «Digo yo… ¿Alguien nos quiere exterminar poco a poco?».