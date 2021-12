Cuando parecía que la calma había llegado a sus vidas, la eterna guerra entre Kiko Matamoros y Makoke ha vuelto a reabrirse. Este sábado, la colaboradora de ‘Viva la vida’ salía en defensa de su hija, Anita Matamoros, después de escuchar unas declaraciones del colaborador de ‘Sálvame’ en las que comparaba el físico de la influencer con el de su chica, Marta López Álamo, y tachaba de ruin a su exmarido.

Hace unos días, Kiko Matamoros aseguraba en ‘Sálvame’ que su hija Anita había sacado provecho de su apellido para conseguir crecer en sus redes sociales y dejaba claro que a él le gustaba mucho más el contenido que compartía su pareja, Marta López Álamo. «Mi hija no está para lucir en ropa interior, mi novia sí. Marta por su físico tiene ese perfil y ya está», decía el colaborador de manera desafortunada. Estas palabras no le han sentado nada bien a Makoke, quien ha roto su silencio sepulcral para dar la cara por la influencer.

“Es bastante desagradable. Mi hija me pide que no se hable de ella, le hago caso, no como él. Solo digo que para defender a tu novia no tienes que descalificar a tu hija”, aseguraba con el semblante serio. Ante esto, Terelu Campos intentaba restarle importancia a las palabras de Kiko Matamoros y Makoke insistía en que ese tipo de comentarios podían causar mucho daño a una persona joven.

“Me ha parecido sucio y ruin. Me han molestado esas descalificaciones hacia ellas, las mentiras que ha pronunciado, que son falsas. Es triste que diga ‘no me voy a arrodillar ante nadie’. No hace falta, con que no la descalifiques, basta. Ahí se retrata él mismo”, aseguraba Makoke.

Horas después de estas declaraciones, Kiko Matamoros respondía en ‘Sábado deluxe’ y señalaba a Makoke de ser la culpable de que él y su hija tengan mala relación. «Lo que ocurre es que posiblemente tú hayas sido la que ha dicho a Marta López que mi hija y yo no nos teníamos que encontrar. Fue ella quien me dijo a los quince días que mi hija no quería verme ni me echaba de menos», explicaba. Además, el colaborador también dejaba claro que no reconocía a su hija pequeña: «A mi hija no sé si la conozco o no, pero no la reconozco. Se te llena la boca de hablar de ella, pero también es mi hija».

También ha acusado a Makoke de no ser una persona transparente. «Es muy feo tener un discurso en público y otro en privado. El discurso público ha sido de descalificarme como padre. Dijo que era un mal padre. Quien ha hablado de mi hija y de la relación ha sido ella».

«Que no vete a mi novia en determinados eventos»

Kiko Matamoros se llevó las manos a la cabeza después de que dieran a entender en ‘Sálvame’ que la representante de Anita Matamoros prohibía a la prensa que se le preguntara por la relación que tenía la joven con su padre. «Ni que fuera Britney Spears«, ironizaba el colaborador. Ante la polémica, el padre de Diego Matamoros hacía hincapié en que todo lo que había conseguido su hija había sido gracias a su apellido: «Hay una que me oculta y otra que no, a su madre sí la saca o aparece».

Tras esto, Kiko Matamoros aseguraba que era consciente de que su perfil no era agradable para determinadas marcas, aunque aplaudía que su pareja no tratara de esconderle: «Marta ni se avergüenza ni se esconde, ni tiene nada que ocultar y evidentemente ella sabe que posiblemente no le favorezco a nivel de algunas marcas por muchas cosas». Sin embargo, la tensión en el ambiente fue creciendo y lanzó una advertencia a su hija pequeña: «Me parece muy bien que reniegue de mí, pero no que vete a mi novia en determinados eventos. Puedo transigir que se quite el apellido, ahora que vete a mi novia…».