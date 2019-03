Makoke se quita la ropa y revoluciona las redes

Para Makoke no ha sido un buen comienzo de año. Eso sí, después de que se confirmara su separación de Kiko Matamoros, Makoke se atrevió a convertirse en una de las concursantes de la última edición de ‘Gran Hermano VIP’. Una experiencia que disfrutó al máximo y que le permitió conocer a gente maravillosa, como Tony Spina, del que no se separa.

La exmujer de Kiko Matamoros se ha convertido recientemente en actualidad después de dirigirse varias pullitas con Diego Matamoros. “Habla desde el odio y el rencor. Se ha formado un guión con su vida. Con Laura sí tendría buena relación, pero con Diego no. Me da asco, me repugna, es un sinvergüenza”, le dedicaba Makoke a Diego. Él no se quedo callado y le contestó con contudencia: “No me sorprende porque sé cómo es ella”.

Diego Matamoros responde muy duro al “me da asco” de Makoke