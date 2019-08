Maite Galdeano: «Doy la cara por mi hija, pero no por Kiko»

3 ¿Y qué pasa con el amor para Maite?

Yo no dejo que se arrimen los hombres. Desde que entré en la tele, no me fío de qué intereses pueden tener. Jorge Javier me dice que no puedo andar así, pero no encuentro el momento de fiarme. Mi pareja ideal tendría que tener un sexto sentido como yo, mi mismo sentido del humor, porque para mí es primordial que me haga reír un montón, y que no venga solo para acostarse conmigo.