El Maestro Joao pide tener los mismos privilegios que Rocío Carrasco para no ver a su hija, Rocío Flores

El Maestro Joao no soporta a Rocío Flores y no lo oculta cada vez que se ven las caras en un plató. Tiene mucho que reprocharle, no solo por su madre, Rocío Carrasco, sino por un feo que le ha hecho tras regalarle un pañuelo que perteneció a su abuela y que «aún huele a ella». Vea el vídeo

Mucho se ha hablado de la estrategia que Rocío Carrasco ha impuesto en los pasillos de Mediaset para que todo trabajador en plantilla haga lo imposible para evitar un encuentro fortuito con su hija, Rocío Flores. Los miércoles es el día clave y es que la nueva integrante del equipo de ‘Sálvame’ acude a la cadena a desempeñar su función como nueva defensora de la audiencia, mientras que su hija, a la que no ve desde hace casi diez años, bien podría cruzarse con ella a la salida, pues es precisamente cuando ella acude a las instalaciones para entrar en peluquería y maquillaje para lucir perfecta en su colaboración en el plató de ‘Supervivientes’. Pero no todos critican esta imposición de la madre para no ver a su hija, pues el Maestro Joao quiere incluso hacer extensible esta prohibición y pide él gozar del mismo privilegio, haciendo llegar a las altas esferas la posibilidad de que tampoco se tenga que ver las caras con Rocío Flores, con la que no ha hecho buenas migas en las últimas semanas.

El Maestro Joao no es de callarse ni una, no tiene pelos en la lengua y si piensa algo lo suelta. Así ha hecho siempre en un plató de televisión, lo que le ha enemistado con la hija de Rocío Carrasco, pero también en el vídeo que abre esta noticia, en la que el vidente ofrece una entrevista. En ella no solo pide a los responsables de la cadena que hagan lo imposible para no tener que ver más a Rocío Flores, siempre con mucho humor, sino también deja claro los feos que la joven le ha hecho a él, después de los detalles tan bonitos que tuvo con ella. Al menos sí uno muy sentido, como fue regalarle un pañuelo que perteneció a su abuela, Rocío Jurado, y que le entregó a su salida de ‘Supervivientes’. Ella lo recibió con especial ilusión, confesando que “aún huele a ella”. Después de este gesto, el Maestro Joao asegura que no ha vuelto a mediar palabra con ella, que no se ha dignado a acercase a él y que lo único que han cruzado han sido pullas y reproches en los platós de televisión. Este es el motivo principal de su enemistad, aunque hay muchos otros. Vea el vídeo para descubrirlos.

El Maestro Joao tiene grabado a fuego en su corazón lo que sucedió aquel trágico 2012 en la vida de Rocío Carrasco, en el que recibió una paliza por parte de su hija, siempre según su versión que respaldó una sentencia judicial. Rocío Flores niega lo sucedido, al menos así lo hizo ante Belén Esteban y el vidente tiene muy claro a quién creer: “Yo creo que Belén Esteban es muy clara y si lo dice así es porque es así. Yo te digo, no me gusta meterme en esas cosas, pero si es cierto que hay una sentencia y yo creo en la justicia. También entiendo que es mucho tiempo dándole vueltas a lo mismo, lo cierto es que hay una sentencia y eso está clarísimo”, zanja Joao, que suma y sigue sus reproches hacia Rocío Flores. ¡Dale al play y descubre más!