Maestro Joao es sin duda, uno de los personajes más carismáticos de la pequeña pantalla. Tras perder más de 10 kilos de la mano de Pronokal, el vidente ha recuperado la vitalidad y energía que tanto le caracterizan. El ex superviviente ha hablado con SEMANA, a través de nuestro encuentro virtual y nos ha contestado a todas nuestras preguntas sin dejarse nada en el tintero. El maestro está en el ojo del huracán tras su contundente respuesta a Adara, después de que esta iniciara una relación con su ex compañero de `Gran Hermano´ Rodrigo Fuertes, ex pareja de Bea Ramatal, enemiga íntima de la Molinero.

“¿Mala persona decías tú? Mala persona eres tú! Al final todo salió a la luz y se vio qué clase de cucaracha eres, pisoteando a un ser maravilloso que te entregó todo su noble corazón y lo destrozaste!! Mala persona!!!! Vas sembrando el mal!!! TQ mi niño- refiriéndose a Gianmarco-”, escribía Maestro Joao en sus redes sociales, dejando claro que la relación con la ganadora de GH VIP está totalmente rota y que muestra todo su apoyo a Gianmarco. Para organizarnos cronológicamente, haremos un pequeño resumen de porqué la situación ha llegado a estos extremos. Gianmarco rompió con Adara tras supuestamente haber visto unos mensajes que la ex pareja de Hugo Sierra se había enviado con Rodrigo Fuertes, su compañero en `Gran Hermano´ y con el que siempre se ha rumoreado que le hubiera gustado tener algo. Aunque la madrileña negó que los mensajes tuvieran nada de comprometidos, lo cierto es que el italiano decidió volver a su país y romper su relación con la hija de Elena. Ahora, meses después, Molinero ha reconocido que está enamorada de Rodrigo y Maestro Joao ha decidido sacar las uñas por el que considera su amigo, y ha acusado de “mentirosa” y “mala persona” a la que en algún momento fue su amiga.

¿Qué te ha parecido el nuevo noviazgo entre Adara y Rodrigo?

Las uniones a mí me parecen muy bien. Pero lo que me tiene disgustado es que después de tirar a Gianmarco a los pies de los caballos, se demuestre que él tenía la razón. Ella, mientras estaba en la cama con él, le mandaba mensajes a Rodri, y en vez de admitirlo lo puso como culpable. Me ha parecido una guarrada y una cosa horrorosa.

¿Has hablado con Gianmarco?

Yo a Gianmarco le tengo mucho cariño. A mí no me gusta revelar detalles de conversaciones privadas, pero sí puedo decir que nos hemos comunicado, que va a sacar un single maravilloso, y que le deseo todo lo mejor. Lo que le ha hecho esta mujer es de una traición y una deslealtad horrorosa. Hay mucha gente en las redes que se ha posicionado en contra de él, pero yo tengo mi opinión y me parece una cerdada todo lo que le ha hecho.

¿Qué te parece Adara?

Me parece una persona que no tiene límites ni escrúpulos. Mientras estaba con Gianmarco, ella estaba tratando de ligar con Rodrigo. Era una espina que tenía clavada desde que coincidieron en Gran Hermano. Y sus seguidores reflejan mucho su perfil, son igual de malos que ella.