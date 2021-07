El maestro Joao y su brutal zasca a Rocío Flores justo antes de la final de ‘Supervivientes’

El maestro Joao y Rocío Flores se han enfrentado en varias ocasiones en los platós. Es de sobra conocido que entre ellos no existe buen rollo, de hecho, hay quien ha asegurado que la hija de Rocío Carrasco ha vetado al futurólogo en el debate de ‘Supervivientes’. Una posibilidad que ha provocado que crezca la tensión hasta tal punto que el que fuera concursante de la aventura selvática se refiere a ella como «la niña de la trenza», un look que ha lucido durante toda una semana la joven. El distanciamiento es claro, pero este podría incluso empeorar con las últimas declaraciones del vidente. Y es que justo un día antes de que tenga lugar la primera parte de la final, el maestro Joao ha lanzado un zasca a Rocío Flores que podría indignarla nuevamente, pues en él pone en duda que Olga Moreno se merezca convertirse en ganadora de la actual edición.

«He estado viniendo aquí de manera altruista y la niña (Rocío) viene aquí y va a comprar las líneas. Va a ganar el que tenga más dinerito y eso me parecería injusto», ha dicho el astrólogo. De este modo, mantiene que Rocío Flores habría comprado supuestamente varios números de teléfono para votar sin cesar a favor de Olga, siendo su único objetivo que la esposa de Antonio David Flores consiga el premio. Una táctica que han seguido otros rostros conocidos en diferentes realities como Anabel Pantoja, quien comentó que durante ‘GH VIP’ se gastó más de 10.000 euros por salvar a su primo, Kiko Rivera.

Conscientes de que no está siendo fácil que Olga siga en el concurso, a pesar de las feroces críticas que recibe cada semana, su familia insiste en que es una excelente superviviente. La mochila con la que entró en el programa era muy pesada y esta no ha hecho otra cosa que crecer durante su participación, aunque ella todavía no sabe el tsunami que le espera en su retorno a España. Dolida con la situación en la que dejó a su marido antes de irse, Olga Moreno solo desea volver para estar junto a los suyos. Justo esta semana Antonio David Flores se enfrentaba a parte de su pasado, en concreto, a sus antiguos jefes: David Valldeperas y Carlota Corredera. El malagueño quiere demostrar que su despido ha sido improcedente, pues se produjo un día después de la emisión del primer capítulo de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.

Por ello, este lunes hizo de nuevo una denuncia pública ante las cámaras y expresó cómo se sentían él y su familia desde hacía meses. Una debacle que ellos ubican en el comienzo de la docuserie, justo a finales del mes de marzo. «Nos han hecho un daño que es irreparable durante casi 4 meses de absoluto machaque y difamación diaria (…) Vengo al juzgado a que se haga justicia», dijo.