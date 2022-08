Los ingresos hospitalarios de Nacho Palau por fin tienen respuesta. El concursante de ‘Supervivientes’ padece un cáncer de pulmón, tal y como él mismo ha anunciado públicamente en un comunicado: «Después de muchas pruebas médicas puedo confirmar que estoy pasando un cáncer de pulmón, que hasta ahora no tenía ni nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato». Estas palabras desvelan el problema de salud que atraviesa, el mismo que en su día sufrió su madre, su otra mitad y quien, además, le ayuda con el cuidado de sus hijos.

«Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia», dijo en una entrevista concedida a ‘Diez Minutos’. De este modo, explicaba que había vencido a la enfermedad, aunque sufriera algunos sustos y sobresaltos en el camino. Fuerte, valiente y positiva, así se mostraba Lola Medina al hablar de su victoria frente a esta enfermedad que también golpea con fuerza ahora a su hijo.

Si bien está recuperada, lo cierto es que arrastra algunas secuelas del cáncer de pulmón que sufrió en el pasado. Dolores y falta de voz que achaca a este problema que hasta hace muy poco formaba parte de su pasado: «Hay veces que se me va la voz, a veces no tengo ganas de nada y me tengo que tumbar o me voy de lado». Ahora ella debe armarse de valor para apoyar a Nacho Palau, su ojito derecho y a quien ha apoyado antes y después del concurso en el que ha permanecido tres meses. El escultor desconocía por completo lo que le sucedía, siendo después de terminar el reality cuando tuvo que ser ingresado más de una semana.

Se pensó que todo se debía a una intoxicación y que era eso lo que le impedía respirar, no obstante, ya han sabido la verdadera razón de su malestar. «Tiene problemas de respiración, que es lo que más les preocupa. Por eso no duró nada en la prueba de la apnea. Ahora le están haciendo todo tipo de pruebas porque lo más chungo es que no averiguan qué le pasa», comentó Lydia Lozano durante su hospitalización. A sus 52 años, Nacho Palau se enfrenta a su momento vital más complicado, pero positivo y con la garra suficiente para salir airoso del cáncer que padece. «A día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad». Un mensaje en el que quiere reflexionar acerca de sus intenciones y su plan vital a partir de ahora: «Quiero disfrutar del día a día con los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, de compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices».