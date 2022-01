El nombre de Marta Riesco suena con fuerza. La periodista se ha convertido en protagonista después de que se confirmara su relación con Antonio David Flores. Desde entonces, ha hecho diferentes apariciones en los programas que trabaja para aclarar la situación y contar cómo se encuentra en estos momentos tan delicados a nivel personal: «Aquí, sobrellevando un poco la situación», dice en ‘Ya son las ocho’, programa presentado por Sonsoles Ónega. La presentadora le ha hecho una breve entrevista donde ha revelado algunos detalles de su relación y de cómo se encuentra. Además, incluso se ha atrevido a contar lo que su madre le respondió al contarle su romance con el ex Guardia Civil.

Marta Riesco revela la mayor preocupación que tiene su familia

Durante su conversación con Sonsoles Ónega, Marta Riesco ha revelado las duras palabras de su madre cuando le confesó su relación con Antonio David Flores: «Al final las madres esperan que sus hijas estén con las personas que ellas consideran que están idealizados. Entonces cuando yo le empecé a contar la realidad de lo que me estaba pasando, pues al principio evidentemente me dijo que «no», que «vas a tener muchísimos problemas»«, ha comenzado diciendo.

La periodista ha revelado que a su familia sobre todo «le preocupa el tema profesional, que es una cosa que es muy complicada», Marta Riesco ha hecho hincapié en lo duro que ha trabajado a lo largo de estos años para ganarse el respeto de los compañeros y conseguir estar donde está: «Yo respeto mucho a la gente que se sienta y quiera hablar de su vida. Pero cuando una persona como yo, le ha costado tanto llegar hasta aquí.. y no voy a decir por desgracia, ya que para mí enamorarse es algo bonito… Entonces me ha pasado esto. Evidentemente me da miedo que la balanza caiga», ha dicho.

La periodista siente «vértigo» y tiene miedo de perder su trabajo

Marta Riesco, que ha confesado que siente «vértigo» con la situación, ha desvelado que su madre hoy se ha puesto en contacto con ella para decirle lo orgullosa que estaba de ella: «Me ha dicho que estaba muy orgullosa de mí porque he hablado con el corazón. Entonces es verdad que cuando hablas con el corazón a veces te puedes equivocar pero yo creo que al final lo que mueve el mundo es el amor. Sino lo intentas, al final la vida no merece la pena».

La mayor preocupación de la periodista es que su relación sentimental le afecte a nivel profesional: «A mí me duele que se piense que yo me he podido acercar a esta situación por el tema de la notoriedad. Es todo lo contrario. Es lo que más me ha pesado. A veces la cabeza te dice «no hagas esto, no hagas esto, que vas a estropear la situación. Tienes una carrera buena. Lo estás haciendo muy bien». Pero yo, Sonsoles, lo siento, pero es así. Yo me he enamorado y cuando te enamoras, no atiendes a la cabeza», ha continuado diciendo.

La comunicadora ha recibido el cariño de algunos internautas tras muchas críticas

Para Marta Riesco esto no ha sido nada fácil. De hecho ha confesado que ha «llorado muchísimo. Más de lo que la gente se cree». Sin embargo, tras hacer sus primeras declaraciones, ha contado con el apoyo de muchos internautas: «Cuando he hablado mucha gente en Instagram me ha escrito porque se han visto reflejadas con el discurso que he dado. Yo nunca he querido hacer daño a nadie. He hecho las cosas lo mejor que he podido. Hablo de mí. Y al final te das cuenta que hay gente que está igual que tú o le han pasado cosas parecidas», cuenta. «Es verdad que él tiene una problemática mayor que es que es público y que todo lo que haga se va a ver en televisión. Los pequeños errores que cometas se van a ver. Pero bueno voy a intentar gestionarlo de la mejor de las maneras. Tampoco hay que avergonzarse», ha añadido.

Dejará de comentar los temas del clan Flores

La periodista ha hablado de lo mucho que se le ha juzgado durante estos días: «Sé que es fácil juzgar, sé que es fácil meterse con alguien. Pero sí creo que la gente es muy fácil decir «mira esta, se ha metido entre la pareja… « y todas esas cosas que se dicen. Yo me gustaría que aquí diga que entre mujeres, por favor, dejemos ya de decir esas tonterías. Yo he sido súper sincera. Yo estoy enamorada. Yo no he hecho nada más que estar enamorada. El tiempo dirá sí estoy equivocada o no pero dejad de decir ciertas cosas porque estamos haciéndonos daño entre nosotras cuando deberíamos estar empoderándonos entre todas», dice.

A pesar de ser una profesional de la crónica social, Marta Riesco ha confesado que se va a desvincular del tema de Rocío Carrasco o de los Flores: «Sinceramente, yo ya no puedo hablar de este tema. Tengo que quedarme a un lado. Hablar de otros temas y otras exclusivas pero aquí tengo que echarme atrás. Yo ya no puedo opinar porque ya no puedo ser objetiva», ha dicho.