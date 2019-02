2 Prefiere hablar con cautela ante los medios, dice no estar acostumbrada

Mientras Malú aún no ha confirmado ni desmentido la noticia, Albert Rivera ha sido el primero en romper su silencio sobre su relación con Malú, después de que la revista SEMANA publicase en exclusiva el miércoles pasado que son algo más que amigos. “Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía”, comienza a explicar Albert Rivera, que prefiere no entrar a valorar las últimas informaciones, aunque ni desmiente ni confirma la misma.