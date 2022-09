Lydia Lozano ha sido operada en el hospital La Milagrosa de Madrid de una fractura en una vértebra. Su intervención ha ido bien. Ella misma ha dado su último parte médico desde el hospital de La Milagrosa, en Madrid, donde ha pasado por quirófano. «Charlie me dice que parezco Heidi por los colores», ha arrancado diciendo en ‘Sálvame‘. «He dormido mucho porque me han dopado, pero esta mañana he estado andando y duele mucho. Me han puesto una inyección en la tripa y es muy desagradable. Tengo como una mochila con una barra de hierro detrás. Soy Robocop».

«Anoche me tuvieron que dopar muchísimo porque estaba revuelta y con dolor de cabeza. Le mando un besazo a la gente de La Milagrosa», añadía. Aún se siente adolorida, pero está confiada en que una vez que regrese a casa se sentirá mejor. Asimismo, espera que la recuperación sea lo más leve posible: «Tengo que andar mucho, que eso no me importa porque me encanta. Tengo que estar muy tranquila. No me puede tocar un fisio, ni hacer entrenamiento ni nada. Tengo que andar mucho».

Podría recibir el alta médica este sábado

Si todo sale según lo previsto, recibirá el alta médica este sábado por la mañana. Es algo que se toma con muchas ganas, ya que volver a su hogar es lo que más le apetece en estos momentos. Lydia Lozano ha recordado que sus amigos y compañeros de ‘Sálvame’ se han puesto en contacto con ella para preocuparse por su estado. Todos… menos Kiko Matamoros, que se encuentra de vacaciones en la Costa Amalfitana con su pareja, Marta López Álamo: «Me escribe la novia y no me escribe él, ¿a qué es raro?», ha soltado.

La periodista llegaba a primera hora de este jueves 22 de septiembre para ser operada de la espalda. Nerviosa, agradecía el interés de sus compañeros de ‘Sálvame’ ante su ingreso hospitalario. Sin embargo, le resultaba imposible ocultar que estaba agobiada y preocupada: la lesión que la ha obligado a pasar por quirófano le ha provocado mucho dolor y las últimas dos noches lo ha pasado mal. «Cuando me operaron del cuello, abrieron y se encontraron algo más y es lo que me da miedo. Bueno y no tengo vértebra, la tengo rota por la osteoporosis entonces pues ahí es mi preocupación», explicaba. Fue el pasado domingo cuando la colaboradora tuvo que ir de urgencias al hospital, aquejada de fuertes dolores. Allí le dieron un diagnóstico que la ha derrumbado por completo: se ha fracturado la octava vértebra y, dado que sufre osteoporosis, ésta se le ha pegado a la séptima, con lo que había que pasar por quirófano: “Me tienen que operar, llevo una racha, no paro de llorar desde que me lo dijeron ayer. No pude ir ayer a trabajar, me vine a urgencias, he estado todo el fin de semana en la cama. Llevo la del cuello, la mano rota y estoy hecha una mierda».