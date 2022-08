Lydia Lozano ha elegido para pasear por las calles de Ibiza y realizar alguna compra un look de lo más playero. Por supuesto, la periodista da gran importancia a los colores alegres que le dan vida y en su atuendo playero no podría ser menos. Se le ha visto paseando con una túnica corta en tonos verdes y rojos que terminaba en decenas de borlas multicolores. Coronaba su look con un sombrero y unas amplias gafas de sol con el que protegerse del sol y de miradas indiscretas.