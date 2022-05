La detención de Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, acusados de un presunto delito de asesinato a una anciana, ha dejado al país conmocionado. El actor, conocido por participar en series de éxito como como ‘El Comisario’ y ‘La que se avecina’, ha salido en libertad provisional tras permanecer con su pareja bajo disposición policial y tras pasar por un centro penitenciario de Madrid. Ambos han salido con cargos después de que la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Arganda del Rey les haya puesto en libertad provisional. Cuesta creer que una noticia así pueda ser real. Parece increíble que sobre el intérprete y su esposa pese la sospecha de que ha supuestamente matado a una mujer llamada Isabel, tía abuela de su pareja. Lo mismo piensa Lydia Lozano, que este viernes se ha pronunciado sobre el suceso. La colaboradora, amiga del actor, no ha ocultado que no da crédito: «Yo me he quedado impresionada cuando me he enterado».

«Era un asiduo de ‘Tómbola’ y era un personaje entrañable, cariñoso entraba en todos los temas», ha recordado la canaria. Conoce al actor desde la década de los noventa y ambos han coincidido en los platós en numerosas ocasiones. Nunca imaginó que Luis Lorenzo protagonizase titulares tan escabrosos como este. «Era una persona que sabíamos que entraba a todo. Cada vez que venía yo tenía un rollo con él estupendo y sobre todo era buen compañero, no sé… Llegábamos al hotel, tomábamos algo», ha contado durante la emisión de ‘Sálvame’.

Luis Lorenzo y su pareja, bajo sospecha

Impresionada por las noticias que han salido a la luz sobre el intérprete, la colaboradora jamás imaginó que algo así pudiera sucederle. Lo cierto es que hace apenas unas horas, Luis Lorenzo y su pareja han sido puestos en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado una vez a la semana para comprobar que no salen al extranjero. Asimismo, a ambos se les ha retirado de manera provisional los pasaportes. Él no ha querido declarar, pero Arancha sí se ha pronunciado para negar rotundamente los hechos por los que se les acusa. Pronto tendrán que responder ante la justicia sobre la muerte de Isabel, pues se sospecha del supuesto interés de la pareja de hacerse con su fortuna.

La muerte de Isabel, tía de la mujer del actor, se atribuye al actor y a su mujer. El hecho de que tras su fallecimiento se descubriese que la causa fue envenenamiento con dos metales pesados ha hecho saltar todas las alarmas y ha hecho pensar a quienes investigan el caso que su deceso ha estado motivado por un interés económico. Tras iniciarse la investigación, los agentes hallaron que Isabel habría sacado de su cuenta corriente cerca de 30.000 euros mientras estaba en Madrid, cuando sus gastos en Asturias, donde vivía, eran muy inferiores. Otro dato que llama la atención es que se había modificado el testamento de la fallecida tiempo antes de su muerte para dejarle sus propiedades a la mujer del actor, entre las que destacaba una casa en Asturias y unas tierras. De momento, la herencia ya ha sido paralizada hasta que se demuestre si la pareja ha tenido que ver en su muerte.