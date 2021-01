Carla Barber ha mostrado en sus redes sociales todos los regalos que le ha hecho, Diego Matamoros, presentes que le han hecho incluso llorar.

Aunque Carla Barber comenzó su día de Reyes junto a su familia en Canarias, horas después puso rumbo hacia Madrid para también compartir parte de este día con su pareja, Diego Matamoros. El colaborador de televisión no lo dudó y se fue a recoger a su chica al aeropuerto para poco después darse todos los regalos. Mientras el hijo de Kiko Matamoros no ha compartido en sus redes qué obsequio ha recibido por parte de la doctora estética, sí lo ha hecho la canaria dejando sin palabras a muchos de sus seguidores. A través de varias stories en las que muy orgullosa muestra todos y cada uno de los paquetes que Dieguchi, tal y como ella misma le llama, Carla ha enseñado que los Reyes Magos le han sorprendido con varios pares de zapatos, una chaqueta vaquera, algunos pijamas y dos libros de su interés. Pero ¿qué es lo más ilusión ha hecho a la joven? La respuesta está en unas botas de deporte que están personalizadas solo para ella. «Las mejores zapatillas de la historia. No existen otras igual», ha escrito.

En estos vídeos se puede ver que son blancas y tienen dibujadas a Baby Yoda de Star Wars, película de la que ella es fan y que consiguió dejarla boquiabierta. Tanto que incluso lloró de la emoción y, aunque se desconoce el precio final de este regalo así como del resto, varios de los presentes son de firmas de lujo, lo que refleja que Diego Matamoros tiró por la casa por la ventana para hacer todavía más feliz a Carla Barber. Ambos tienen gustos no aptos para todos los bolsillos, pero debido a sus respectivos trabajos se lo pueden permitir, lo que no siempre tiene buena acogida en las redes sociales.

El último motivo por el que Carla Barber ha recibido muchas críticas ha sido por sortear un sueldo durante un año en sus redes sociales. Después de que la red social de Instagram le borre en varias ocasiones la publicación por no cumplir con ciertas normas, la doctora ha tratado por todos los medios de cumplir con su palabra y realizar el sorteo que tanto ha prometido. Se desconoce el final de esta historia, pero lo cierto es que esta iniciativa una vez más ha llevado a Carla a estar en el centro de la polémica, pues hay compañeras influencers que no están de acuerdo con este tipo de movimientos. La última en estallar contra este tipo de sorteos, Mar Torres, quien indignada dijo en sus redes sociales que no lo entendía y que si ella debía ser la siguiente en sortear, por ejemplo, una casa, palabras que demostraron su molestia. ¿Quieres descubrir todos los regalos que Carla ha recibido por parte de Diego? A continuación.