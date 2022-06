Hacienda ha vuelto a publicar un listado con aquellas personas y entidades que más deben a las arcas públicas y para sorpresa de muchos, Luis Medina se ha estrenado en el ranking. Los problemas judiciales para el hijo de Naty Abascal no terminan y el ‘Caso mascarillas’ por el que ha tenido que declarar ante el juez, por el que ha sido embargado y por el que aún debe responder le ha valido ahora la faena de aparecer en la lista de los que más deben a Hacienda, como así ha asegurado el ente público, al adjudicarle una deuda de 653.000 euros.

La Agencia Tributaria ha encontrado en esta práctica la mejor forma de reanimar el avispero y hacer que los principales morosos de nuestro país -aquellos con deudas superiores a los 600.000 euros- se pongan nerviosos al ver su nombre en el listado y que esté en boca de todos por no ponerse al día con sus responsabilidades fiscales. Esto les genera después problemas de confianza a la hora de abordar nuevos negociados, por lo que tratan en su mayoría desaparecer de la lista, con el correspondiente pago de lo adeudado. No sabemos aún si esto es lo que hará Luis Medina para no ver ensuciado su nombre, aunque aún debe aclararse lo sucedido en el ‘Caso mascarillas’ que aún está judicializado y en el que permanece en calidad de investigado por un supuesto delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid en plena crisis sanitaria por el coronavirus.

El consistorio madrileño pagó 11 millones de euros de dinero público por tres contratos en los que se compraba material indispensable para la lucha contra la pandemia, entre guantes, mascarillas y test de detención temprana. Sin embargo, lo escandaloso no fue solo que se pagó muy por encima del precio del mercado, sino las comisiones que Alberto Luceño y Luis Medina se embolsaron por facilitar el contacto entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa que vendía el material. Un equipo médico que, para más inri, ha sido señalado como precario y de deficiente calidad, además de ser bastante caro.

Ahora, será la justicia quien decida si se obró bien o no a la hora de comprar este material sanitario, si se infló el precio para acrecentar la comisión que ambos se llevaron y si, además, debían o no percibir honorarios por sus gestiones. Mientras tanto, Luis Medina, que aseguró tener poco más de 250 euros en el banco, deberá pagar a Hacienda 653.000 euros, al menos si quiere desaparecer de su lista de morosos.