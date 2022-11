Luis Enrique recordaba a su hija a su hija Xana justo el día de su cumpleaños. «Allí donde estés, muchos besos», dijo mirando al cielo. Hubiera cumplido 13 años, siendo en el año 2019 cuando ella y su familia se despidieron de su pequeña y ahora cuando han vuelto a rendirle su particular homenaje. Justo en la rueda de prensa que ha concedido el mismo día del partido con Alemania, el seleccionador ha hablado con muchísima naturalidad del fallecimiento de su hija. Por primera vez se ha confesado sobre la pérdida de su hija de este modo y ha reconocido cómo afrontan en su círculo su ausencia. Para ninguno de ellos es fácil, pero han aprendido con el tiempo que Xana sigue presente, aunque sea de otro modo.

«Ha sido para mí un día especial, sin ninguna duda, para mi familia. Hace mucho tiempo que nosotros pensamos el vivir esto con naturalidad. Es evidente que no tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente cada día», comienza diciendo Luis Enrique. Él, su esposa, Elena Cullell y el resto de sus hijos no olvidan a Xana ni un momento, tal y como ha revelado frente a los periodistas allí apostados. La joven que falleció tras luchar 5 meses contra un cáncer de huesos, dejó un gran vacío en los suyos, sin embargo, poco a poco, han aprendido a sobrellevar una situación que saben que no cambiará. «Nos acordamos mucho de ella. Nos reímos y pensamos cómo actuaría ella en muchas cosas que nos pasan», añade Luis Enrique, una actitud que sirve como ejemplo para darse cuenta de su fortaleza.

El de Gijón en estos tres últimos años ha pasado por fases, pero finalmente ha llegado a un sentimiento de paz. Sabe que no puede hacer nada porque eso cambie, por lo que prefiere intentar adaptarse a esta nueva situación y seguir valorando su vida, tal y como es en este momento. «Así funciona la vida, no solo son cosas bonitas y tratar de buscar la felicidad, sino saber gestionar estos momentos», asegura. Luis Enrique en pocas ocasiones se ha pronunciado acerca de este golpe tan duro, no obstante, pasados los meses ha apostado por enfrentarse a su vida mirando con otro prisma.

Este domingo un vídeo del seleccionador corría como la pólvora en redes sociales. En él aparecía Luis Enrique felicitando a su pequeña, a quien ha querido recordarle todo lo que la echan de menos. «Ya estamos en el decimocuarto día de concentración. Hoy no solo jugamos contra Alemania, hoy también es un día muy especial porque Xanita cumpliría 13 años. Amor, allá donde estés, muchos besos, pasa un gran día y te queremos. Te echamos de menos», dijo poco antes del partido con Alemania. No fue el único miembro de su familia que le rindió tributo en el universo 2.0, prueba de ello, las palabras de Sira Martínez, su otra hija y quien también se encuentra en Doha. «Feliz cumple, princesa. Te echamos de menos, siempre», escribió.

Así comunicó Luis Enrique la noticia de su muerte

El 29 de agosto de 2019, Xana Martínez fallecía a los 9 años tras cinco meses de lucha contra un osteosarcoma. Fue el propio Luis Enrique quien comunicaba la triste noticia a través de un comunicado. «Nuestra hija ha fallecido esta tarde a la edad de nueve años, después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia», escribía el asturiano.