Luis Cepeda pasa por un mal momento. El triunfito asegura no sentirse bien ni físicamente ni tampoco mentalmente, una situación que le ha llevado a abrirse en canal ante sus más de 430.000 seguidores. Si bien a nivel profesional acaba de presentar su single ‘Otro día más’ y está a la espera de lanzar nuevo disco, a nivel personal está recibiendo grandes críticas. Solo quedan dos meses para que dé comienzo su gira, pero él se siente desbordado y sabe que su actitud tampoco ayuda a que esto mejore. Quiere demostrar su fuerza, subirse a los escenarios para conectar de nuevo con el público y, sobre todo, demostrar su talento. Quizás para recordárselo cuando se le olvide, Luis Cepeda ha contado sin ningún tapujo todo lo que hace mal en su día a día, un comportamiento que le alejaría de todos sus objetivos.

Vídeo: Instagram

«Llevo cuatro o cinco meses un poco descarriado con la vida, alejándome de mis amigos, saliendo de fiesta todos los fines de semana; y he estado malo estos cuatro días y me he dado cuenta que tengo que parar. En parte es un poco culpa de ese caparazón que se va rompiendo y que no lo sabes hasta que te pegas la hostia. Gracias a Dios tengo gente a mi alrededor que me lo dice y que sabe lo que dice«, dice Cepeda sobre la etapa en la que está inmersa. Vive al día sin pensar en su salud mental y, por ello, ha querido desnudarse ante aquellos que le apoyan.

Cansado porque se le ponga en entredicho por algunas cosas como su relación sentimental con Andrea Dalmau, de quien le separan 12 años, el cantante ha pedido que solo se le juzgue por su música. La influencer tiene 20 años y él 32, una diferencia que para ellos no es un problema, pero que algunos de sus seguidores sí han señalado en redes sociales. Le tacharon de «asaltacunas», comentarios que parecen haberle hecho daño debido a que se encuentra muy frágil. «Hay gente que está aquí que, gracias por estar, por seguir aquí, y hay gente que te das cuenta de que se ha ido gracias al ‘hate’. Y oye, el ‘hate’ está de moda. Gente que ya no te escucha por el hate, por tuits virales, por cosas que se dicen de ti, por historias que trascienden más allá de la realidad… hay cosas que no tienen sentido en redes sociales. Yo no soy pederasta, me gustan las personas tengan 20, 30 o 40 años…», comienza diciendo.

Han sido muchos los que le han dejado de seguir los pasos tras confirmarse que esta con una chica mucho más joven que él. Para zanjar los rumores y aclarar que para él la edad solo es un número, Luis Cepeda ha relatado su preocupación, la cual ha crecido los últimos días. «He tenido novias de mi edad, de 32, 28, 25… y ahora de veinte. Hacer viral que yo sigo un patrón es ir a hacer daño, sinceramente. Hay gente que ya no me escucha por eso. ¿Me lo merezco? No lo sé», comenta. En un vídeo de seis minutos, el intérprete se ha roto y ha valorado la posibilidad de ponerse en manos de expertos para superar este bache. «Lo he estado pensando estos días en cama y el caparazón se ha ido a la mierda. Seguramente acabe yendo a un psicólogo para gestionar todo esto«, añade.

Fue después de la pandemia cuando él dio un titular que para sus haters no pasó desapercibido. Tras publicar su trabajo musical ‘Con los pies en el suelo’, el artista alzó la voz para hablar del maltrato y del bullying y, además, empoderarse así mismo. «Esta canción es una manera de ver la vida: a pesar de las críticas que tenga y todo lo que se mueve en redes sociales, yo voy a seguir haciendo música y ese es mi castigo para la gente que me critica. Es un poco: aquí estoy yo. Es un empoderamiento personal«, dijo. Tal ha sido el impacto que las redes han tenido en su vida que en más de una ocasión se ha visto obligado a abandonarlas.

Nos remontamos al mes de agosto del pasado año cuando él dijo basta y dejó atrás su perfil de Twitter. «No considero que sea una red social sana ni para mi salud mental ni para la de nadie. Allí están los mayores extremos», comentó. Tiempo después volvió a ellas, aunque de una forma mucho más calmada y ahora son muchos los que le defienden y le animan para salir del pozo en el que está.

